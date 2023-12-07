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Греция и Турция договорились о добрососедстве
Греция и Турция договорились о добрососедстве
Президент Турции прибыл с первым за 6 лет визитом в Афины 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T22:53+0400
2023-12-07T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. О подписании документа заявил Мицотакис после переговоров с турецким лидером.По его словам, в документе подтверждаются дружественные отношения между двумя странами, определены принципы диалога, а также указаны возможности для сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне.Греция и Турция договорились также о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере.Как отметил глава греческого правительства, когда созреют условия, возможно сближение позиций по делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье. Согласно позиции греческой стороны, это "единственное разногласие, которое могло бы быть передано на рассмотрение международного правосудия, на основе международного права и морского права".Отметим, что 7 декабря турецкий президент прибыл с первым за 6 лет визитом в Афины. Переговоры Мицотакиса и Эрдогана длились на 45 минут дольше запланированного.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, греция, турция, афины, реджеп тайип эрдоган
в мире, новости, политика, греция, турция, афины, реджеп тайип эрдоган
Греция и Турция договорились о добрососедстве
Президент Турции прибыл с первым за 6 лет визитом в Афины
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. О подписании документа заявил Мицотакис после переговоров с турецким лидером.
"Сегодня, через сто лет после подписания Лозаннского соглашения, принимается Декларация о дружественных отношениях и добрососедстве. Декларация, о которой мечтал Константинос Мицотакис (бывший премьер-министр Греции, отец нынешнего главы правительства – ред.)", – сказал премьер, передают греческие СМИ.
По его словам, в документе подтверждаются дружественные отношения между двумя странами, определены принципы диалога, а также указаны возможности для сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне.
Греция и Турция договорились также о мерах по устранению нежелательных факторов риска в военной сфере.
"Стороны договорились о мерах по выстраиванию доверия, в том числе в военной сфере, что позволит устранить необоснованные источники напряжения и риски", – говорится в тексте декларации.
Как отметил глава греческого правительства, когда созреют условия, возможно сближение позиций по делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны в Эгейском море и в Восточном Средиземноморье. Согласно позиции греческой стороны, это "единственное разногласие, которое могло бы быть передано на рассмотрение международного правосудия, на основе международного права и морского права".
Отметим, что 7 декабря турецкий президент прибыл с первым за 6 лет визитом в Афины. Переговоры Мицотакиса и Эрдогана длились на 45 минут дольше запланированного.