https://sputnik-georgia.ru/20231207/gruziya-kak-tsentr-innovatsiy---v-strane-sozdali-assotsiatsiyu-tvorcheskikh-industriy--284760619.html

Грузия как центр инноваций – в стране создали "Ассоциацию творческих индустрий"

Грузия как центр инноваций – в стране создали "Ассоциацию творческих индустрий"

У основателей "Ассоциации творческих индустрий" амбициозные планы на культурное будущее страны 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T09:20+0400

2023-12-07T09:20+0400

2023-12-07T09:24+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. "Ассоциацию творческих индустрий" (ACI) для поддержки креативных индустрий и интеллектуальной собственности открыли в Грузии, чтобы страна в будущем стала центром инноваций и творчества, сообщает телеканал "Рустави 2". В целях развития креативных индустрий, привлечения сотрудников с особыми талантами и позиционирования Грузии как передовой страны на мировом рынке организации и частные лица объединились в "Ассоциацию креативных индустрий".Ассоциация намерена использовать интеллектуальную собственность для усиления экономического роста, культурного развития и глобальной интеграции Грузии. ACI поддерживает творческих профессионалов и стремится повысить их известность, а также стремится создать творческую экосистему, которая позиционирует Грузию как глобальный центр творчества и инноваций. Основатели Ассоциации рассчитывают, что благодаря этому в Грузии увеличится количество инвестиций и налоговых поступлений, будут созданы новые рабочие места и углублено сотрудничество в области культуры, науки и творчества. Кроме того, ассоциация стремится создать мощную цифровую инфраструктуру с использованием технологии блокчейн (усовершенствованный механизм базы данных, который позволяет организовать открытый обмен информацией в рамках бизнес-сети) для эффективного управления и защиты интеллектуальной собственности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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