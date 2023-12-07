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Грузия как центр инноваций – в стране создали "Ассоциацию творческих индустрий"
Грузия как центр инноваций – в стране создали "Ассоциацию творческих индустрий"
У основателей "Ассоциации творческих индустрий" амбициозные планы на культурное будущее страны 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. "Ассоциацию творческих индустрий" (ACI) для поддержки креативных индустрий и интеллектуальной собственности открыли в Грузии, чтобы страна в будущем стала центром инноваций и творчества, сообщает телеканал "Рустави 2". В целях развития креативных индустрий, привлечения сотрудников с особыми талантами и позиционирования Грузии как передовой страны на мировом рынке организации и частные лица объединились в "Ассоциацию креативных индустрий".Ассоциация намерена использовать интеллектуальную собственность для усиления экономического роста, культурного развития и глобальной интеграции Грузии. ACI поддерживает творческих профессионалов и стремится повысить их известность, а также стремится создать творческую экосистему, которая позиционирует Грузию как глобальный центр творчества и инноваций. Основатели Ассоциации рассчитывают, что благодаря этому в Грузии увеличится количество инвестиций и налоговых поступлений, будут созданы новые рабочие места и углублено сотрудничество в области культуры, науки и творчества. Кроме того, ассоциация стремится создать мощную цифровую инфраструктуру с использованием технологии блокчейн (усовершенствованный механизм базы данных, который позволяет организовать открытый обмен информацией в рамках бизнес-сети) для эффективного управления и защиты интеллектуальной собственности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, культура
Грузия как центр инноваций – в стране создали "Ассоциацию творческих индустрий"
09:20 07.12.2023 (обновлено: 09:24 07.12.2023)
У основателей "Ассоциации творческих индустрий" амбициозные планы на культурное будущее страны
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. "Ассоциацию творческих индустрий" (ACI) для поддержки креативных индустрий и интеллектуальной собственности открыли в Грузии, чтобы страна в будущем стала центром инноваций и творчества, сообщает телеканал "Рустави 2".
В целях развития креативных индустрий, привлечения сотрудников с особыми талантами и позиционирования Грузии как передовой страны на мировом рынке организации и частные лица объединились в "Ассоциацию креативных индустрий".
Ассоциация намерена использовать интеллектуальную собственность для усиления экономического роста, культурного развития и глобальной интеграции Грузии.
ACI поддерживает творческих профессионалов и стремится повысить их известность, а также стремится создать творческую экосистему, которая позиционирует Грузию как глобальный центр творчества и инноваций.
"Интеллектуальная собственность должна быть признана реальным экономическим активом физических и юридических лиц, и она должна стать предметом экспорта и развития богатой и независимой грузинской культуры и наследия по всему миру", – заявил исполнительный директор "Ассоциации творческих индустрий" Закария Заликашвили.
Основатели Ассоциации рассчитывают, что благодаря этому в Грузии увеличится количество инвестиций и налоговых поступлений, будут созданы новые рабочие места и углублено сотрудничество в области культуры, науки и творчества.
"Создание нашей ассоциации служит именно этой идее", – отметил Заликашвили.
Кроме того, ассоциация стремится создать мощную цифровую инфраструктуру с использованием технологии блокчейн (усовершенствованный механизм базы данных, который позволяет организовать открытый обмен информацией в рамках бизнес-сети) для эффективного управления и защиты интеллектуальной собственности.