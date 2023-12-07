https://sputnik-georgia.ru/20231207/inspektora-politsii-obvinyaemogo-v-nasilii-nad-zhenoy-v-batumi-otpustyat-pod-zalog-284771385.html

Инспектора полиции, обвиняемого в насилии над женой в Батуми, отпустят под залог

Инспектора полиции, обвиняемого в насилии над женой в Батуми, отпустят под залог

Прокуратура требовала для обвиняемого содержания под стражей в качестве меры пресечения 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T14:49+0400

2023-12-07T14:49+0400

2023-12-07T14:57+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Батумский городской суд назначил залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов) инспектору охранной полиции, задержанному по обвинению в насилии в отношении жены. По данным прокуратуры, 53-летний Нугзар Самнидзе на почве ревности избил жену в припаркованном автомобиле на одной из многолюдных улиц Батуми.Прокуратура требовала для обвиняемого содержания под стражей в качестве меры пресечения, однако судья обязал Самнидзе внести залог и запретил ему приближаться к потерпевшей. Обвиняемый покинет изолятор после внесения суммы залога. Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии, оно вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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