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Инспектора полиции, обвиняемого в насилии над женой в Батуми, отпустят под залог
Инспектора полиции, обвиняемого в насилии над женой в Батуми, отпустят под залог
Прокуратура требовала для обвиняемого содержания под стражей в качестве меры пресечения 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T14:49+0400
2023-12-07T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Батумский городской суд назначил залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов) инспектору охранной полиции, задержанному по обвинению в насилии в отношении жены. По данным прокуратуры, 53-летний Нугзар Самнидзе на почве ревности избил жену в припаркованном автомобиле на одной из многолюдных улиц Батуми.Прокуратура требовала для обвиняемого содержания под стражей в качестве меры пресечения, однако судья обязал Самнидзе внести залог и запретил ему приближаться к потерпевшей. Обвиняемый покинет изолятор после внесения суммы залога. Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии, оно вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, батумский городской суд, семейное насилие, насилие
грузия, новости, происшествия, батуми, батумский городской суд, семейное насилие, насилие
Инспектора полиции, обвиняемого в насилии над женой в Батуми, отпустят под залог
14:49 07.12.2023 (обновлено: 14:57 07.12.2023)
Прокуратура требовала для обвиняемого содержания под стражей в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Батумский городской суд назначил залог в размере 10 тысяч лари (3,7 тысячи долларов) инспектору охранной полиции, задержанному по обвинению в насилии в отношении жены.
По данным прокуратуры, 53-летний Нугзар Самнидзе на почве ревности избил жену в припаркованном автомобиле на одной из многолюдных улиц Батуми.
Прокуратура требовала для обвиняемого содержания под стражей в качестве меры пресечения, однако судья обязал Самнидзе внести залог и запретил ему приближаться к потерпевшей.
Обвиняемый покинет изолятор после внесения суммы залога.
Семейное насилие – одно из самых распространенных преступлений в Грузии, оно вынесено в отдельную статью УК с 2014 года. Ужесточить законодательство власти решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году при семейных разборках погибли 14 человек.