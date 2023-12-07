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Президент Грузии поздравила иудеев с Ханукой
Президент Грузии поздравила иудеев с Ханукой
Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T21:12+0400
2023-12-07T21:12+0400
2023-12-07T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишивили поздравила иудеев с началом празднования Хануки. Ханука – один из важных иудейских праздников. Его отмечают в память о чуде, произошедшем в древнем Израиле при повторном освящении Храма. Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные. В 2023 году Ханука приходится на 7-15 декабря. Каждый день праздника после заката принято зажигать по одной свече. Первую зажигают накануне начала праздника. В последний день зажигают все свечи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ханука, саломе зурабишвили
Президент Грузии поздравила иудеев с Ханукой
Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишивили поздравила иудеев с началом празднования Хануки.
"Поздравляю наших сограждан-евреев, дружественную еврейскую нацию всего мира с Ханукой. Особо поздравляю тех, кто встречает этот праздник силы веры там, где сегодня есть испытания, где сегодня приходится бороться за мир", – говорится в поздравлении президента.
Ханука – один из важных иудейских праздников. Его отмечают в память о чуде, произошедшем в древнем Израиле при повторном освящении Храма.
Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные. В 2023 году Ханука приходится на 7-15 декабря.
Каждый день праздника после заката принято зажигать по одной свече. Первую зажигают накануне начала праздника. В последний день зажигают все свечи.