https://sputnik-georgia.ru/20231207/prezident-gruzii-pozdravila-iudeev-s-khanukoy-284781358.html

Президент Грузии поздравила иудеев с Ханукой

Президент Грузии поздравила иудеев с Ханукой

Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные 07.12.2023, Sputnik Грузия

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общество

ханука

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишивили поздравила иудеев с началом празднования Хануки. Ханука – один из важных иудейских праздников. Его отмечают в память о чуде, произошедшем в древнем Израиле при повторном освящении Храма. Ханука празднуется в декабре, когда дни самые короткие, а ночи очень длинные. В 2023 году Ханука приходится на 7-15 декабря. Каждый день праздника после заката принято зажигать по одной свече. Первую зажигают накануне начала праздника. В последний день зажигают все свечи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, ханука, саломе зурабишвили