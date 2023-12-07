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Стало известно, когда пройдут президентские выборы в России
Стало известно, когда пройдут президентские выборы в России
Рассматривается возможность проведения трехдневного голосования 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T11:35+0400
2023-12-07T11:35+0400
2023-12-07T12:09+0400
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в мире
валентина матвиенко
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, сообщает РИА Новости.Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.Данным решением дается старт предвыборной кампании, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, отметив, что предстоящие выборы – важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, 15, 16 и 17 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
россия, новости, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
Стало известно, когда пройдут президентские выборы в России
11:35 07.12.2023 (обновлено: 12:09 07.12.2023)
Рассматривается возможность проведения трехдневного голосования
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik.
Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, сообщает РИА Новости
.
"Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", – говорится в документе.
Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.
Данным решением дается старт предвыборной кампании, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, отметив, что предстоящие выборы – важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, 15, 16 и 17 марта.