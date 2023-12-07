https://sputnik-georgia.ru/20231207/stalo-izvestno-kogda-proydut-prezidentskie-vybory-v-rossii-284765108.html

Стало известно, когда пройдут президентские выборы в России

Стало известно, когда пройдут президентские выборы в России

Рассматривается возможность проведения трехдневного голосования 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T11:35+0400

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новости

в мире

валентина матвиенко

совет федерации рф

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, сообщает РИА Новости.Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.Данным решением дается старт предвыборной кампании, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, отметив, что предстоящие выборы – важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, 15, 16 и 17 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф