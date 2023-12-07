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https://sputnik-georgia.ru/20231207/stalo-izvestno-kogda-proydut-prezidentskie-vybory-v-rossii-284765108.html
Стало известно, когда пройдут президентские выборы в России
Стало известно, когда пройдут президентские выборы в России
Рассматривается возможность проведения трехдневного голосования 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T11:35+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, сообщает РИА Новости.Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.Данным решением дается старт предвыборной кампании, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, отметив, что предстоящие выборы – важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, 15, 16 и 17 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, новости, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
россия, новости, в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф

Стало известно, когда пройдут президентские выборы в России

11:35 07.12.2023 (обновлено: 12:09 07.12.2023)
© photo: Sputnik / Natalia SeliverstovaКремль
Кремль - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2023
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Рассматривается возможность проведения трехдневного голосования
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года, палата единогласно утвердила постановление, сообщает РИА Новости.

"Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", – говорится в документе.

Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.
Данным решением дается старт предвыборной кампании, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко, отметив, что предстоящие выборы – важнейшее политическое событие, которое во многом будет определять вектор развития России.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что рассматривается возможность проведения трехдневного голосования, 15, 16 и 17 марта.
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