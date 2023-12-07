https://sputnik-georgia.ru/20231207/syurprizy-pogody-v-dekabre-284783483.html
Сюрпризы погоды в декабре
Сюрпризы погоды в декабре
Жители Грузии уже не знают, чего ждать от погоды. И вроде жаловаться не на что, ведь в декабре светит солнце и довольно тепло 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T22:30+0400
2023-12-07T22:30+0400
2023-12-07T22:38+0400
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Но еще совсем недавно было похолодание, а теперь впереди дождливые дни. Поэтому многие, выходя из дома, стараются одеваться "с запасом". Ведь в течение дня может быть абсолютно разная погода – утром может пройти дождь и холодно, днем начнет припекать солнце, а вечером подует ветер.
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погода, непогода в грузии, погодные аномалии в мире
погода, непогода в грузии, погодные аномалии в мире
Сюрпризы погоды в декабре
22:30 07.12.2023 (обновлено: 22:38 07.12.2023)
Жители Грузии уже не знают, чего ждать от погоды. И вроде жаловаться не на что, ведь в декабре светит солнце и довольно тепло
Но еще совсем недавно было похолодание, а теперь впереди дождливые дни. Поэтому многие, выходя из дома, стараются одеваться "с запасом". Ведь в течение дня может быть абсолютно разная погода – утром может пройти дождь и холодно, днем начнет припекать солнце, а вечером подует ветер.