https://sputnik-georgia.ru/20231207/tbilisskiy-klub-saburtalo-stal-obladatelem-kubka-gruzii-po-futbolu-284767260.html
Тбилисский клуб "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии по футболу
Тбилисский клуб "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии по футболу
Единственный гол за несколько минут до окончания встречи после штрафного забил 33-летний нападающий "Сабуртало" Ираклий Сихарулидзе 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T12:55+0400
2023-12-07T12:55+0400
2023-12-07T12:55+0400
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кубок грузии
футбол
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии – в финале он обыграл батумское "Динамо" со счетом 1:0. Тбилисский клуб стал победителем Кубка Грузии имени легендарного полузащитника тбилисского "Динамо" и сборной СССР Давида Кипиани в третий раз – 2019-м, 2021-м и 2023-м. На протяжении всего матча обе команды имели несколько реальных моментов открыть счет в игре, но безуспешно. Единственный гол за несколько минут до окончания встречи после штрафного забил 33-летний нападающий "Сабуртало" Ираклий Сихарулидзе (90+2). В полуфинале Кубка 7 ноября батумское "Динамо" разгромило "Колхети" со счетом 3:1. Команда вышла в финал в шестой раз (1993, 1995, 1996, 1997, 1998 годы), но трофей завоевала лишь в 1998 году. Во втором полуфинале клуб "Сабуртало" обыграл цхалтубский "Самгурали" со счетом 2:1 и будет бороться за титул в третий раз. Команда дважды выходила в финал (в 2019 и 2021 годах) и оба раза побеждала. "Сабуртало" финишировало на шестом месте в Национальной лиге, и для участия в отборочном этапе Лиги конференций УЕФА клубу обязательно нужно было выиграть финал кубка. Батумское "Динамо", как победитель Национальной лиги, гарантированно участвует в квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Первым обладателем Кубка Грузии в 1990 году стала ланчхутская "Гурия". Всего в финале приняли участие 19 команд. Абсолютным рекордсменом является тбилисское "Динамо" – 15 финалов и 13 титулов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, уефа, фк "сабуртало", клуб "динамо" батуми, кубок грузии, футбол
спорт, грузия, новости, уефа, фк "сабуртало", клуб "динамо" батуми, кубок грузии, футбол
Тбилисский клуб "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии по футболу
Единственный гол за несколько минут до окончания встречи после штрафного забил 33-летний нападающий "Сабуртало" Ираклий Сихарулидзе
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Тбилисский футбольный клуб "Сабуртало" стал обладателем Кубка Грузии – в финале он обыграл батумское "Динамо" со счетом 1:0.
Тбилисский клуб стал победителем Кубка Грузии имени легендарного полузащитника тбилисского "Динамо" и сборной СССР Давида Кипиани в третий раз – 2019-м, 2021-м и 2023-м.
На протяжении всего матча обе команды имели несколько реальных моментов открыть счет в игре, но безуспешно. Единственный гол за несколько минут до окончания встречи после штрафного забил 33-летний нападающий "Сабуртало" Ираклий Сихарулидзе (90+2).
В полуфинале Кубка 7 ноября батумское "Динамо" разгромило "Колхети" со счетом 3:1. Команда вышла в финал в шестой раз (1993, 1995, 1996, 1997, 1998 годы), но трофей завоевала лишь в 1998 году.
Во втором полуфинале клуб "Сабуртало" обыграл цхалтубский "Самгурали" со счетом 2:1 и будет бороться за титул в третий раз. Команда дважды выходила в финал (в 2019 и 2021 годах) и оба раза побеждала.
"Сабуртало" финишировало на шестом месте в Национальной лиге, и для участия в отборочном этапе Лиги конференций УЕФА клубу обязательно нужно было выиграть финал кубка.
Батумское "Динамо", как победитель Национальной лиги, гарантированно участвует в квалификационной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Первым обладателем Кубка Грузии в 1990 году стала ланчхутская "Гурия". Всего в финале приняли участие 19 команд. Абсолютным рекордсменом является тбилисское "Динамо" – 15 финалов и 13 титулов.