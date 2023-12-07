https://sputnik-georgia.ru/20231207/u-ozdorovitelnogo-turizma-gruzii-bolshie-vozmozhnosti--glava-administratsii-284784870.html

У оздоровительного туризма Грузии большие возможности – глава администрации

У оздоровительного туризма Грузии большие возможности – глава администрации

У Грузии есть возможность занять особое место в мире в направлении спа и оздоровительного туризма, заявила глава администрации 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T23:55+0400

2023-12-07T23:55+0400

2023-12-07T23:55+0400

грузия

туризм

новости

боржоми

цхалтубо

национальная администрация туризма грузии

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ТБИЛИСИ, 7 дек— Sputnik. Грузия может занять особое место в мире в направлении спа и оздоровительного туризма, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе на международной конференции "Вызовы и тенденции устойчивого развития курортов". Омиадзе ознакомила гостей мероприятия со статистическими данными третьего квартала 2023 года, а также рассказала о турпродуктах и курортах страны. В частности, она говорила о потенциале курортов Боржоми, Цхалтубо, Саирме и Абастумани. По ее словам, гости, приехавшие в Грузию с целью спа-процедур и оздоровительного путешествия тратят на 130% больше, чем обычные путешественники. "Соответственно, мы думаем, что у нашей страны есть большой потенциал занять особое место на мировой карте и предложить путешественникам многообразный сервис", - заявила Омиадзе. Омиадзе также говорила о коммуникационной стратегии, которая состоит из таких компонентов, как: вино и гастрономия, природа и приключения, искусство и культура, оздоровительный, медицинский туризм и свадебный туризм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

боржоми

цхалтубо

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грузия, туризм, новости, боржоми, цхалтубо, национальная администрация туризма грузии