https://sputnik-georgia.ru/20231207/u-ozdorovitelnogo-turizma-gruzii-bolshie-vozmozhnosti--glava-administratsii-284784870.html
У оздоровительного туризма Грузии большие возможности – глава администрации
У оздоровительного туризма Грузии большие возможности – глава администрации
У Грузии есть возможность занять особое место в мире в направлении спа и оздоровительного туризма, заявила глава администрации 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T23:55+0400
2023-12-07T23:55+0400
2023-12-07T23:55+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек— Sputnik. Грузия может занять особое место в мире в направлении спа и оздоровительного туризма, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе на международной конференции "Вызовы и тенденции устойчивого развития курортов". Омиадзе ознакомила гостей мероприятия со статистическими данными третьего квартала 2023 года, а также рассказала о турпродуктах и курортах страны. В частности, она говорила о потенциале курортов Боржоми, Цхалтубо, Саирме и Абастумани. По ее словам, гости, приехавшие в Грузию с целью спа-процедур и оздоровительного путешествия тратят на 130% больше, чем обычные путешественники. "Соответственно, мы думаем, что у нашей страны есть большой потенциал занять особое место на мировой карте и предложить путешественникам многообразный сервис", - заявила Омиадзе. Омиадзе также говорила о коммуникационной стратегии, которая состоит из таких компонентов, как: вино и гастрономия, природа и приключения, искусство и культура, оздоровительный, медицинский туризм и свадебный туризм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, боржоми, цхалтубо, национальная администрация туризма грузии
грузия, туризм, новости, боржоми, цхалтубо, национальная администрация туризма грузии
У оздоровительного туризма Грузии большие возможности – глава администрации
У Грузии есть возможность занять особое место в мире в направлении спа и оздоровительного туризма, заявила глава администрации
ТБИЛИСИ, 7 дек— Sputnik. Грузия может занять особое место в мире в направлении спа и оздоровительного туризма, заявила глава Национальной администрации туризма Майя Омиадзе на международной конференции "Вызовы и тенденции устойчивого развития курортов".
Омиадзе ознакомила гостей мероприятия со статистическими данными третьего квартала 2023 года, а также рассказала о турпродуктах и курортах страны. В частности, она говорила о потенциале курортов Боржоми, Цхалтубо, Саирме и Абастумани.
"Исходя из географического расположения и с учетом естественных ресурсов у Грузии есть возможность занять особое место в мире в направлении спа и оздоровительного туризма. Как вызнаете, Грузия в течение многих веков, с 12-13 веков имеет такой оздоровительный курорт, как Цхалтубо", - заявила Омиадзе.
По ее словам, гости, приехавшие в Грузию с целью спа-процедур и оздоровительного путешествия тратят на 130% больше, чем обычные путешественники.
"Соответственно, мы думаем, что у нашей страны есть большой потенциал занять особое место на мировой карте и предложить путешественникам многообразный сервис", - заявила Омиадзе.
Омиадзе также говорила о коммуникационной стратегии, которая состоит из таких компонентов, как: вино и гастрономия, природа и приключения, искусство и культура, оздоровительный, медицинский туризм и свадебный туризм.