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В Грузии расширяют список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег
В Грузии расширяют список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег
На центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T22:05+0400
2023-12-07T22:05+0400
2023-12-07T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Центральных депозитариев, имеющих лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обяжут соблюдать запреты об отмывании денег и финансирование терроризма, говорится в принятых парламентом Грузии поправках "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма". Поправки уже приняты парламентом и подписаны президентом Грузии. Согласно поправкам, на центральных депозитариев распространяться все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, которые существуют для банков, брокерских компаний и микробанков. Они также будут обязаны предоставлять отчеты Нацбанку и распространить до 1 октября 2024 года требования закона на клиентов, с которыми установлены отношения до 1 января 2024 года. Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, борьба с терроризмом, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, борьба с терроризмом, национальный банк грузии
В Грузии расширяют список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег
22:05 07.12.2023 (обновлено: 22:34 07.12.2023)
На центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Центральных депозитариев, имеющих лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обяжут соблюдать запреты об отмывании денег и финансирование терроризма, говорится в принятых парламентом Грузии поправках "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма".
Поправки уже приняты парламентом и подписаны президентом Грузии.
Депозитарий
– профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или осуществляющий услуги по учету перехода прав собственности на ценные бумаги.
Согласно поправкам, на центральных депозитариев распространяться все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, которые существуют для банков, брокерских компаний и микробанков. Они также будут обязаны предоставлять отчеты Нацбанку и распространить до 1 октября 2024 года требования закона на клиентов, с которыми установлены отношения до 1 января 2024 года.
Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.