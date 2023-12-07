https://sputnik-georgia.ru/20231207/v-gruzii-rasshiryayut-spisok-proveryaemykh-na-finansirovanie-terrorizma-i-otmyvanie-deneg-284781496.html

В Грузии расширяют список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег

В Грузии расширяют список проверяемых на финансирование терроризма и отмывание денег

На центральных депозитариев распространятся все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T22:05+0400

2023-12-07T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Центральных депозитариев, имеющих лицензию Национального банка Грузии, с 1 марта 2024 года обяжут соблюдать запреты об отмывании денег и финансирование терроризма, говорится в принятых парламентом Грузии поправках "О способствовании пресечения отмывания денег и финансирования терроризма". Поправки уже приняты парламентом и подписаны президентом Грузии. Согласно поправкам, на центральных депозитариев распространяться все требования Нацбанка и протоколы безопасности по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма, которые существуют для банков, брокерских компаний и микробанков. Они также будут обязаны предоставлять отчеты Нацбанку и распространить до 1 октября 2024 года требования закона на клиентов, с которыми установлены отношения до 1 января 2024 года. Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов правительства и в этом направлении постоянно улучшается система контроля. Само же финансирование терроризма в Грузии является уголовным преступлением, как и отмывание денежных средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, борьба с терроризмом, национальный банк грузии