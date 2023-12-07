https://sputnik-georgia.ru/20231207/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkryta-dlya-legkovushek-284772691.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога в направлении России открыта для легковушек

"Верхний Ларс" сегодня: дорога в направлении России открыта для легковушек

Накануне участок т. н. Военно-Грузинской дороги был закрыт для всех видов транспорта 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T15:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы, ТПП "Верхний Ларс", восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Открыть участок Гудаури (Поста)-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. Движение на данном участке осуществляется в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция. Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение закрыто из-за снегопада и низкой температуры. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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