https://sputnik-georgia.ru/20231207/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-dlya-gruzovikov-v-napravlenii-rossii-otkryto-284778374.html

Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто

Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто

Движение автотранспорта в направлении границы России для большегрузов было запрещено 5 декабря 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T17:52+0400

2023-12-07T17:52+0400

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грузия

новости

общество

верхний ларс

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

мцхета-степанцминда-ларс

военно-грузинская дорога

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ТБИЛИСИ, 7 декабря — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе ТПП "Верхний Ларс", говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы для большегрузов было запрещено 5 декабря вечером из-за снегопада и низкой температуры. Сегодня утром было восстановлено движение для легковых автомобилей.Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам.По информации Национального агентства окружающей среды, движение легкового автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения следит патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога