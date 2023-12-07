https://sputnik-georgia.ru/20231207/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-dlya-gruzovikov-v-napravlenii-rossii-otkryto-284778374.html
Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто
Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто
Движение автотранспорта в направлении границы России для большегрузов было запрещено 5 декабря 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T17:52+0400
2023-12-07T17:52+0400
2023-12-07T18:02+0400
грузия
новости
общество
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
национальное агентство окружающей среды
мцхета-степанцминда-ларс
военно-грузинская дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24841/46/248414658_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_a97e56bb133695edb9208605a78d5a2a.jpg
ТБИЛИСИ, 7 декабря — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе ТПП "Верхний Ларс", говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы для большегрузов было запрещено 5 декабря вечером из-за снегопада и низкой температуры. Сегодня утром было восстановлено движение для легковых автомобилей.Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам.По информации Национального агентства окружающей среды, движение легкового автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения следит патрульная полиция.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24841/46/248414658_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_3b1575e48af0fdc94fafe8df6b9d87bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога
грузия, новости, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, военно-грузинская дорога
Верхний Ларс сегодня: движение для грузовиков в направлении России открыто
17:52 07.12.2023 (обновлено: 18:02 07.12.2023)
Движение автотранспорта в направлении границы России для большегрузов было запрещено 5 декабря
ТБИЛИСИ, 7 декабря — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе ТПП "Верхний Ларс", говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение автотранспорта в направлении грузино-российской границы для большегрузов было запрещено 5 декабря вечером из-за снегопада и низкой температуры. Сегодня утром было восстановлено движение для легковых автомобилей.
Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение легкового автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.
Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест осуществится в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения следит патрульная полиция.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.