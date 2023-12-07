https://sputnik-georgia.ru/20231207/vneocherednye-prezidentskie-vybory-proydut-v-azerbaydzhane-284768832.html

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане

Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане

В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Ильхам Алиев снова сможет участвовать 07.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-07T13:19+0400

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ильхам алиев

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева.Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в 2025 году, с чем связан их перенос, не указывается.По результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые семь лет. После этого изменения действующий глава государства Ильхам Алиев был избран президентом в апреле 2018 года.В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост главы республики.При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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