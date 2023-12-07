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Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане
Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане
В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Ильхам Алиев снова сможет участвовать 07.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-07T13:19+0400
2023-12-07T13:19+0400
2023-12-07T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева.Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в 2025 году, с чем связан их перенос, не указывается.По результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые семь лет. После этого изменения действующий глава государства Ильхам Алиев был избран президентом в апреле 2018 года.В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост главы республики.При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, азербайджан, ильхам алиев
новости, азербайджан, ильхам алиев
Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане
13:19 07.12.2023 (обновлено: 13:39 07.12.2023)
В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Ильхам Алиев снова сможет участвовать
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года, говорится в распоряжении президента страны Ильхама Алиева.
Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в 2025 году, с чем связан их перенос, не указывается.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение об объявлении внеочередных выборов главы государства. Согласно распоряжению, центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики 7 февраля 2024 года в порядке, установленном Избирательным кодексом республики", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
По результатам референдума, проведенного в Азербайджане в 2016 году, выборы президента проводятся каждые семь лет. После этого изменения действующий глава государства Ильхам Алиев был избран президентом в апреле 2018 года.
В Конституции Азербайджана нет ограничений на участие в президентских выборах, поэтому Алиев, возглавляющий страну уже 20 лет, может снова баллотироваться на пост главы республики.
При президентстве Алиева в 2023 году Азербайджан восстановил территориальную целостность, вернув Карабах.