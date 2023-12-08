Иллюзия обмана, панды на расслабоне и кот на районе: недельный юмор в кадре

Панды едят в своем вольере в зоопарке Китая.
Панды едят в своем вольере в зоопарке Китая.
Кот сидит у окна среди рождественских украшений в Бухаресте.
Кот сидит у окна среди рождественских украшений в Бухаресте.
Участница поправляет штаны Санта-Клауса в традиционном рождественском забеге Санта-Клауса в Будапеште.
Участница поправляет штаны Санта-Клауса в традиционном рождественском забеге Санта-Клауса в Будапеште.
Элис Макгоуэн выступает на климатическом саммите ООН COP 28 в Дубае.
Элис Макгоуэн выступает на климатическом саммите ООН COP 28 в Дубае.
Посетители наблюдают за ручным вороном на ферме северных оленей "Лесная избушка" в Ленинградской области.
Посетители наблюдают за ручным вороном на ферме северных оленей "Лесная избушка" в Ленинградской области.
Мужчина пинает мяч перед традиционной процессией в честь Святого Николая в деревне Лидецко в Чехии.
Мужчина пинает мяч перед традиционной процессией в честь Святого Николая в деревне Лидецко в Чехии.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пожимает руку госсекретарю США Энтони Блинкену на глазах у президента Индонезии Джоко Видодо на выставке Dubai Expo 1 в ОАЭ.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пожимает руку госсекретарю США Энтони Блинкену на глазах у президента Индонезии Джоко Видодо на выставке Dubai Expo 1 в ОАЭ.
Рабочий чистит каток от снега в Центральном парке в Новосибирске.
Рабочий чистит каток от снега в Центральном парке в Новосибирске.
Посетитель ярмарки проходит мимо работы художницы Беи Гилле Гача в США.
Посетитель ярмарки проходит мимо работы художницы Беи Гилле Гача в США.
Шведский нападающий Жоэль Асоро разминается перед матчем на стадионе "Пьер-Моруа" во Франции.
Шведский нападающий Жоэль Асоро разминается перед матчем на стадионе "Пьер-Моруа" во Франции.