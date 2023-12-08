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Иллюзия обмана, панды на расслабоне и кот на районе: недельный юмор в кадре
Иллюзия обмана, панды на расслабоне и кот на районе: недельный юмор в кадре
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 08.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Иллюзия обмана, панды на расслабоне и кот на районе: недельный юмор в кадре

15:00 08.12.2023
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AFP 2023 / STR

Панды едят в своем вольере в зоопарке Китая.

Панды едят в своем вольере в зоопарке Китая. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / STR

Панды едят в своем вольере в зоопарке Китая.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Кот сидит у окна среди рождественских украшений в Бухаресте.

Кот сидит у окна среди рождественских украшений в Бухаресте. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Кот сидит у окна среди рождественских украшений в Бухаресте.

© AFP 2023 / Attila Kisbenedek

Участница поправляет штаны Санта-Клауса в традиционном рождественском забеге Санта-Клауса в Будапеште.

Участница поправляет штаны Санта-Клауса в традиционном рождественском забеге Санта-Клауса в Будапеште. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2023 / Attila Kisbenedek

Участница поправляет штаны Санта-Клауса в традиционном рождественском забеге Санта-Клауса в Будапеште.

© AP Photo / Joshua A. Bickel

Элис Макгоуэн выступает на климатическом саммите ООН COP 28 в Дубае.

Элис Макгоуэн выступает на климатическом саммите ООН COP 28 в Дубае. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Joshua A. Bickel

Элис Макгоуэн выступает на климатическом саммите ООН COP 28 в Дубае.

© photo: Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Посетители наблюдают за ручным вороном на ферме северных оленей "Лесная избушка" в Ленинградской области.

Посетители наблюдают за ручным вороном на ферме северных оленей &quot;Лесная избушка&quot; в Ленинградской области. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Alexander Galperin
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Посетители наблюдают за ручным вороном на ферме северных оленей "Лесная избушка" в Ленинградской области.

© AP Photo / Petr David Josek

Мужчина пинает мяч перед традиционной процессией в честь Святого Николая в деревне Лидецко в Чехии.

Мужчина пинает мяч перед традиционной процессией в честь Святого Николая в деревне Лидецко в Чехии. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Petr David Josek

Мужчина пинает мяч перед традиционной процессией в честь Святого Николая в деревне Лидецко в Чехии.

© AFP 2023 / Saul Loeb/Pool

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пожимает руку госсекретарю США Энтони Блинкену на глазах у президента Индонезии Джоко Видодо на выставке Dubai Expo 1 в ОАЭ.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пожимает руку госсекретарю США Энтони Блинкену на глазах у президента Индонезии Джоко Видодо на выставке Dubai Expo 1 в ОАЭ. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Saul Loeb/Pool

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони пожимает руку госсекретарю США Энтони Блинкену на глазах у президента Индонезии Джоко Видодо на выставке Dubai Expo 1 в ОАЭ.

© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Рабочий чистит каток от снега в Центральном парке в Новосибирске.

Рабочий чистит каток от снега в Центральном парке в Новосибирске. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Рабочий чистит каток от снега в Центральном парке в Новосибирске.

© AP Photo / Lynne Sladky

Посетитель ярмарки проходит мимо работы художницы Беи Гилле Гача в США.

Посетитель ярмарки проходит мимо работы художницы Беи Гилле Гача в США. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Lynne Sladky

Посетитель ярмарки проходит мимо работы художницы Беи Гилле Гача в США.

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Шведский нападающий Жоэль Асоро разминается перед матчем на стадионе "Пьер-Моруа" во Франции.

Шведский нападающий Жоэль Асоро разминается перед матчем на стадионе &quot;Пьер-Моруа&quot; во Франции. - Sputnik Грузия
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© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Шведский нападающий Жоэль Асоро разминается перед матчем на стадионе "Пьер-Моруа" во Франции.

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