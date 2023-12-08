https://sputnik-georgia.ru/20231208/284786123.html
Пентагону нечего дать Украине, кроме идей
Пентагону нечего дать Украине, кроме идей
Внутриполитическая турбулентность в США негативно влияет на объемы военной помощи киевскому режиму. Пентагон из последних запасов пытается продлить... 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T09:41+0400
2023-12-08T09:41+0400
2023-12-08T09:41+0400
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владимир зеленский
пентагон
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На конференции в Вашингтоне 6 декабря руководители украинского Минобороны попросили у США "серебряные пули" против Российской армии – ударные вертолеты Apache и Black Hawk, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, а также тяжелые разведывательно-ударные беспилотники MQ-9B Sky Guardian и системы противоракетной обороны THAAD. После недавнего безрассудного запроса ВСУ на 17 млн артиллерийских снарядов Пентагон было трудно чем-либо удивить, и все же министру Рустему Умерову это наверняка удалось (список – на 100 млрд долларов как минимум). На этот раз Америка оказалась сурова к украинским попрошайкам.Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на сумму 61 млрд долларов, невзирая на истерические призывы и угрозы американского президента Джо Байдена. Онлайн-обращение президента Владимир Зеленского к американским законодателям отменили. Пентагон подсластил горькие пилюли очередной подачкой киевскому режиму – партией старых боеприпасов из своих арсеналов на сумму 175 млн. В пересчете на 155-мм снаряды – не более 35 тысяч штук (недельная норма артиллерии ВСУ). А Зеленский продолжает заверять украинцев, что победит Россию и добьется справедливого мира "несмотря ни на что".Независимый Кильский институт мировой экономики констатировал: поддержка украинского проекта США слабеет – из опрошенных 42 "доноров" киевского режима только 20 обещали предоставить новые пакеты помощи, это самый низкий показатель с начала российской СВО.Содержательное ближневосточное турне российского президента 6 декабря окончательно погрузило в уныние западных "ястребов", Урфинов Джюсов и их "деревянных солдат" с волшебным порошком.Фатальная ошибкаВместо поставок американского "супероружия" глава Пентагона Ллойд Остин предложил украинскому министру обороны, у которого внезапно появился "план войны на 2024 год", некое "укрепление партнерства между Украиной и оборонной промышленностью США". Остин заявил, что сильная и устойчивая украинская оборонная промышленность найдет отклик далеко за ее пределами и укрепит безопасность во всем мире. Идея международного военно-промышленного сотрудничества на территории Украины выглядит крайне неоднозначно.В ходе спецоперации, под ударами десятков российских ракет и дронов строительство иностранных военных заводов на Украине практически невозможно, а условия мира будет диктовать победитель, то есть Россия.С другой стороны, предприятия ВПК всего Евросоюза (НАТО) за год сумели одолеть производство лишь 300 тысяч 155-мм снарядов. Примерно столько же выпущено в США, однако для продолжения боевых действий ВСУ ежегодно требуется более 2 млн артиллерийских боеприпасов. Правительство США высоко оценивают риск неминуемого поражения киевского режима без предоставления дополнительной американской поддержки. Недостаток инструментов влияния Вашингтон пытается компенсировать воинственными выпадами в адрес Москвы. Так, президент Джо Байден заявил об уверенности в атаке России на страны НАТО – после победы на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби добавил, что в случае победы над украинскими войсками России придется столкнуться с армией США: "Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине". Не ясно, чего в этих заявлениях больше – наглости, глупости, или шантажа в адрес сенаторов-республиканцев. Вашингтон слишком быстро забыл суровые уроки афганских талибов, у которых не было никаких Су-57, С-400, атомных субмарин и гиперзвуковых ракет с термоядерными боеголовками.Россия считает агрессивную американскую риторику безответственной и недопустимой. Разумеется, в ситуации прямого военного конфликта Вооруженные силы РФ не станут долго возиться с американскими войсками в Европе – российские ракеты полетят непосредственно по североамериканским объектам армии, Корпуса морской пехоты и ВМС США.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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политика, аналитика, колумнисты, сша, украина, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, пентагон, the new york times, нато, обострение ситуации вокруг украины
политика, аналитика, колумнисты, сша, украина, вашингтон, джо байден, владимир зеленский, пентагон, the new york times, нато, обострение ситуации вокруг украины
Пентагону нечего дать Украине, кроме идей
Внутриполитическая турбулентность в США негативно влияет на объемы военной помощи киевскому режиму. Пентагон из последних запасов пытается продлить прокси-войну с Россией на украинском ТВД – получается плохо
На конференции в Вашингтоне 6 декабря руководители украинского Минобороны попросили у США "серебряные пули" против Российской армии – ударные вертолеты Apache и Black Hawk, истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet, военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, а также тяжелые разведывательно-ударные беспилотники MQ-9B Sky Guardian и системы противоракетной обороны THAAD. После недавнего безрассудного запроса ВСУ на 17 млн артиллерийских снарядов Пентагон было трудно чем-либо удивить, и все же министру Рустему Умерову это наверняка удалось (список – на 100 млрд долларов как минимум). На этот раз Америка оказалась сурова к украинским попрошайкам.
Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на сумму 61 млрд долларов, невзирая на истерические призывы и угрозы американского президента Джо Байдена. Онлайн-обращение президента Владимир Зеленского к американским законодателям отменили. Пентагон подсластил горькие пилюли очередной подачкой киевскому режиму – партией старых боеприпасов из своих арсеналов на сумму 175 млн. В пересчете на 155-мм снаряды – не более 35 тысяч штук (недельная норма артиллерии ВСУ). А Зеленский продолжает заверять украинцев, что победит Россию и добьется справедливого мира "несмотря ни на что".
Газета The New York Times пояснила, что сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект о поддержке Киева, не получив согласия Белого дома на ужесточение ограничений на границе США с Мексикой. Издание Politico отметило: "ЕС находится в режиме паники за неделю до ключевого саммита, на котором будут обсуждаться важные решения относительно будущего Украины".
Независимый Кильский институт мировой экономики констатировал: поддержка украинского проекта США слабеет – из опрошенных 42 "доноров" киевского режима только 20 обещали предоставить новые пакеты помощи, это самый низкий показатель с начала российской СВО.
Содержательное ближневосточное турне российского президента 6 декабря окончательно погрузило в уныние западных "ястребов", Урфинов Джюсов и их "деревянных солдат" с волшебным порошком.
Вместо поставок американского "супероружия" глава Пентагона Ллойд Остин предложил украинскому министру обороны, у которого внезапно появился "план войны на 2024 год", некое "укрепление партнерства между Украиной и оборонной промышленностью США". Остин заявил, что сильная и устойчивая украинская оборонная промышленность найдет отклик далеко за ее пределами и укрепит безопасность во всем мире. Идея международного военно-промышленного сотрудничества на территории Украины выглядит крайне неоднозначно.
В ходе спецоперации, под ударами десятков российских ракет и дронов строительство иностранных военных заводов на Украине практически невозможно, а условия мира будет диктовать победитель, то есть Россия.
С другой стороны, предприятия ВПК всего Евросоюза (НАТО) за год сумели одолеть производство лишь 300 тысяч 155-мм снарядов. Примерно столько же выпущено в США, однако для продолжения боевых действий ВСУ ежегодно требуется более 2 млн артиллерийских боеприпасов.
Планы строительства в Европе новых оружейных заводов сталкиваются с непреодолимыми трудностями. Буксует даже "бронепоезд" Германии. Американская военная промышленность выпустила последний двигатель к танку Abrams 30 лет назад. Технологический провал Запада в прокси-войне с Россией очевиден и в обозримой перспективе коррекции не поддается.
Правительство США высоко оценивают риск неминуемого поражения киевского режима без предоставления дополнительной американской поддержки. Недостаток инструментов влияния Вашингтон пытается компенсировать воинственными выпадами в адрес Москвы. Так, президент Джо Байден заявил об уверенности в атаке России на страны НАТО – после победы на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби добавил, что в случае победы над украинскими войсками России придется столкнуться с армией США: "Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине". Не ясно, чего в этих заявлениях больше – наглости, глупости, или шантажа в адрес сенаторов-республиканцев. Вашингтон слишком быстро забыл суровые уроки афганских талибов, у которых не было никаких Су-57, С-400, атомных субмарин и гиперзвуковых ракет с термоядерными боеголовками.
Россия считает агрессивную американскую риторику безответственной и недопустимой. Разумеется, в ситуации прямого военного конфликта Вооруженные силы РФ не станут долго возиться с американскими войсками в Европе – российские ракеты полетят непосредственно по североамериканским объектам армии, Корпуса морской пехоты и ВМС США.
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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.