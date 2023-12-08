https://sputnik-georgia.ru/20231208/284796107.html

Россия совершила дипломатический прорыв и снизила влияние США – политолог

Россия совершила дипломатический прорыв и снизила влияние США – политолог

По мнению политолога, "молниеносный" визит Путина в страны Ближнего Востока имеет важные политические последствия 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T13:33+0400

2023-12-08T13:33+0400

2023-12-08T13:47+0400

россия

в мире

новости

сша

ближний восток

саудовская аравия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281539369_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_042d4e2cfde9147058d195b076e5c992.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ способствовал сокращению влияния США в регионе – таким образом Россия совершила дипломатический прорыв, заявил китайский политолог Чжао Лун в интервью порталу Kankan News. Он указал на политический подтекст этой поездки российского лидера. По мнению аналитика, успешный визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые также поддерживают близкие отношения с США, подчеркивает ограниченность западных санкций против России. В заключение Лун отметил, что, пока американская помощь Киеву иссякает, Москва совершает дипломатический прорыв.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

ближний восток

саудовская аравия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, сша, ближний восток, саудовская аравия, владимир путин