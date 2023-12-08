https://sputnik-georgia.ru/20231208/284796107.html
Россия совершила дипломатический прорыв и снизила влияние США – политолог
Россия совершила дипломатический прорыв и снизила влияние США – политолог
По мнению политолога, "молниеносный" визит Путина в страны Ближнего Востока имеет важные политические последствия 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T13:33+0400
2023-12-08T13:33+0400
2023-12-08T13:47+0400
россия
в мире
новости
сша
ближний восток
саудовская аравия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281539369_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_042d4e2cfde9147058d195b076e5c992.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ способствовал сокращению влияния США в регионе – таким образом Россия совершила дипломатический прорыв, заявил китайский политолог Чжао Лун в интервью порталу Kankan News. Он указал на политический подтекст этой поездки российского лидера. По мнению аналитика, успешный визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые также поддерживают близкие отношения с США, подчеркивает ограниченность западных санкций против России. В заключение Лун отметил, что, пока американская помощь Киеву иссякает, Москва совершает дипломатический прорыв.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
ближний восток
саудовская аравия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281539369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c97cf14a2aa2df58af507e44ba6df72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, сша, ближний восток, саудовская аравия, владимир путин
россия, в мире, новости, сша, ближний восток, саудовская аравия, владимир путин
Россия совершила дипломатический прорыв и снизила влияние США – политолог
13:33 08.12.2023 (обновлено: 13:47 08.12.2023)
По мнению политолога, "молниеносный" визит Путина в страны Ближнего Востока имеет важные политические последствия
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ способствовал сокращению влияния США в регионе – таким образом Россия совершила дипломатический прорыв, заявил китайский политолог Чжао Лун в интервью порталу Kankan News.
"Запланированный "молниеносный" визит Путина в страны Ближнего Востока имеет важные политические последствия и практическую ценность. Его можно рассматривать как попытку России прорваться дипломатическим путем и стабилизировать свою экономическую устойчивость", – цитирует Луна издание "Известия".
Он указал на политический подтекст этой поездки российского лидера. По мнению аналитика, успешный визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые также поддерживают близкие отношения с США, подчеркивает ограниченность западных санкций против России. В заключение Лун отметил, что, пока американская помощь Киеву иссякает, Москва совершает дипломатический прорыв.