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"Черный лев" в Кубке вызова сыграет с английским "Глостером" в Тбилиси

"Черный лев" в Кубке вызова сыграет с английским "Глостером" в Тбилиси

По словам Маисашвили, "Черный лев" еще не играл с командами такого уровня 08.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" встретится с английским "Глостером" в первом матче Кубка вызова по регби 9 декабря, сообщает Союз регби Грузии. Грузинская команда впервые принимает участие в турнире и получила специальное приглашение от организаторов. В Кубке вызова принимают участие команды из трех чемпионатов: Премьер-Лиги, Про14 (команды Ирландии, Шотландии, Уэльса, Италии и ЮАР) и То14 (чемпионат Франции). Команда под руководством Левана Маисашвили, помимо "Глостера", встретится с "Клермоном" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбургом" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс). По словам Маисашвили, "Черный лев" еще не играл с командами такого уровня. Как подчеркнул тренер, для регбистов "Черного льва" это шанс сыграть против звезд и показать свои способности. "Надеемся, что многие болельщики придут и поддержат нас", – добавил Маисашвили. Матч между "Черным львом" и "Глостером" начнется в субботу в 17:00 на стадионе имени Михаила Месхи. Кроме того, в декабре "Черный лев" разгромил испанский "Ибериенс" со счетом 41:0 и в третий раз подряд сыграет в финале Суперкубка Европы по регби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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