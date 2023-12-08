https://sputnik-georgia.ru/20231208/desyat-chelovek-postradali-v-dtp-na-zapade-gruzii-284836768.html

Десять человек пострадали в ДТП на западе Грузии

Десять человек пострадали в ДТП на западе Грузии

Пострадавшие – в основном пассажиры автобуса, их доставили в местную клинику 08.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Крупная авария произошла в городе Самтредия в западном регионе Грузии Имерети, пострадали 10 человек, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". По предварительным данным, на улице города столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Пострадавшие – в основном пассажиры автобуса, их доставили в местную клинику. По предварительной информации, их состояние оценивается как стабильное. По факту возбудили уголовное дело. Точную причину аварии и ее виновника предстоит установить экспертам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самтредия

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