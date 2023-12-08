https://sputnik-georgia.ru/20231208/desyat-chelovek-postradali-v-dtp-na-zapade-gruzii-284836768.html
Десять человек пострадали в ДТП на западе Грузии
Десять человек пострадали в ДТП на западе Грузии
Пострадавшие – в основном пассажиры автобуса, их доставили в местную клинику 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T23:08+0400
2023-12-08T23:08+0400
2023-12-08T23:15+0400
происшествия
новости
грузия
самтредия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394057_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_79d85280f4c83fa5ef8f722a3c3ccf91.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Крупная авария произошла в городе Самтредия в западном регионе Грузии Имерети, пострадали 10 человек, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели". По предварительным данным, на улице города столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Пострадавшие – в основном пассажиры автобуса, их доставили в местную клинику. По предварительной информации, их состояние оценивается как стабильное. По факту возбудили уголовное дело. Точную причину аварии и ее виновника предстоит установить экспертам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самтредия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283394057_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_bb303d970126d7a352a00011dde7c7c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, самтредия, дтп
происшествия, новости, грузия, самтредия, дтп
Десять человек пострадали в ДТП на западе Грузии
23:08 08.12.2023 (обновлено: 23:15 08.12.2023)
Пострадавшие – в основном пассажиры автобуса, их доставили в местную клинику
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Крупная авария произошла в городе Самтредия в западном регионе Грузии Имерети, пострадали 10 человек, сообщает телекомпания "ТВ Пирвели".
По предварительным данным, на улице города столкнулись автобус и грузовой автомобиль.
Пострадавшие – в основном пассажиры автобуса, их доставили в местную клинику. По предварительной информации, их состояние оценивается как стабильное.
По факту возбудили уголовное дело. Точную причину аварии и ее виновника предстоит установить экспертам.