https://sputnik-georgia.ru/20231208/mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-gruzii-vernulis-k-rostu--novaya-statistika-284786999.html

Международные резервы Нацбанка Грузии вернулись к росту – новая статистика

Международные резервы Нацбанка Грузии вернулись к росту – новая статистика

За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T09:01+0400

2023-12-08T09:01+0400

2023-12-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 3 ноября 2023 года составили 5 121,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.За ноябрь резервы выросли на 2,9 миллиона долларов, а с начала года выросли на 220,2 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с валютными операциями правительства и банковского сектора, а также с продажей валюты Нацбанком Грузии.Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов, а за 2021 год – на 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,7 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 460,2 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,0 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 3,2 миллиона долларов.Адекватный уровень резервовИсполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава заявила, что в этом году валютные резервы Грузии находятся на историческом максимуме и в пределах адекватного уровня.По ее словам, на фоне возросшего в последнее время притока иностранной валюты, Нацбанк по сравнению с предыдущими годами более активно пополняет международные валютные резервыПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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