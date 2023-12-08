https://sputnik-georgia.ru/20231208/narodnye-primety-na-yurev-den-chto-nelzya-delat-9-dekabrya-284805503.html

Народные приметы на Юрьев день: что нельзя делать 9 декабря?

Народные приметы на Юрьев день: что нельзя делать 9 декабря?

Православная церковь 9 декабря отмечает день освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве 1051-1054 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T15:31+0400

2023-12-08T15:31+0400

2023-12-08T15:31+0400

справки

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В народном календаре 9 декабря называют Юрьев день, а также Юрий Холодный и Егорий Зимний, с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать в Юрьев день и о народных приметах 9 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Юрьев день лениться и отлынивать от работы, так как бездельникам в ближайшие месяцы отдохнуть не удастся. Нельзя 9 декабря ходить в грязной или поношенной одежде – это плохая примета, привлекающая болезни. В Юрьев день нельзя жадничать и отказывать в помощи нуждающимся – по приметам весь год можно провести в нищете. По народным приметам нельзя 9 декабря отправляться в дальнюю дорогу – избежать несчастного случая будет трудно. В Юрьев день продолжается Рождественский пост, следовательно, тем, кто соблюдает его, нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, а также чрезмерно веселиться и напиваться. Народные приметы По народным приметам скоро похолодает, если волки в Юрьев день воют недалеко от деревни, да и вороны забрались на верхние ветки. Зима предстоит морозная, если в Юрьев день пасмурно и холодно, а если 9 декабря подул северный ветер – это примета, указывающая на скорые заморозки. По приметам в мае будет тепло и зелено, если в Юрьев день выпало много снега, а если увидеть 9 декабря иней – значит нужно готовиться к богатому урожаю зерновых. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки