Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231208/postoen-uchastok-dorogi-k-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom--ministr-284815904.html
Постоен участок дороги к границе Грузии с Азербайджаном – министр
Постоен участок дороги к границе Грузии с Азербайджаном – министр
Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T16:36+0400
2023-12-08T16:36+0400
грузия
новости
экономика
департамент автомобильных дорог
вазиани
азербайджан
кахети
ираклий карселадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284805691_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e478cc80a3e22d1811810013a954ceec.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Завершилось строительство четырехкилометровой объездной дороги Вазиани в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети) к границе с Азербайджаном, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана. Проект объездной дороги Вазиани реализовала грузинская компания. Интенсивно продолжается строительство оставшегося 31 км автодороги Тбилиси-Сагареджо, завершение строительства планируется в 2024 году. Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. "Строительство остальных двух участков идет по плану, и мы имеем все основания говорить, что строительство 35-километровой трассы будет завершено в следующем году", – отметил Карселадзе. Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
вазиани
азербайджан
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284805691_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_0a8920953f66d1c59c0b608155db200b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, вазиани, азербайджан, кахети, ираклий карселадзе
грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, вазиани, азербайджан, кахети, ираклий карселадзе

Постоен участок дороги к границе Грузии с Азербайджаном – министр

16:36 08.12.2023
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaЗавершилось строительство объездной дороги Вазиани
Завершилось строительство объездной дороги Вазиани - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2023
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Завершилось строительство четырехкилометровой объездной дороги Вазиани в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети) к границе с Азербайджаном, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана.

"Первый 4-километровый участок Кахетинской магистрали уже открыт для автотранспорта, что является свидетельством значительного прогресса в строительстве Кахетинского шоссе", – заявил Карселадзе.

Проект объездной дороги Вазиани реализовала грузинская компания.
Интенсивно продолжается строительство оставшегося 31 км автодороги Тбилиси-Сагареджо, завершение строительства планируется в 2024 году.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaЗавершилось строительство объездной дороги Вазиани
Завершилось строительство объездной дороги Вазиани - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2023
Завершилось строительство объездной дороги Вазиани
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо.
"Строительство остальных двух участков идет по плану, и мы имеем все основания говорить, что строительство 35-километровой трассы будет завершено в следующем году", – отметил Карселадзе.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaЗавершилось строительство объездной дороги Вазиани
Завершилось строительство объездной дороги Вазиани - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2023
Завершилось строительство объездной дороги Вазиани
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари.
На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо.
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaЗавершилось строительство объездной дороги Вазиани
Завершилось строительство объездной дороги Вазиани - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2023
Завершилось строительство объездной дороги Вазиани
© Courtesy of Roads Department of Georgia
Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0