https://sputnik-georgia.ru/20231208/postoen-uchastok-dorogi-k-granitse-gruzii-s-azerbaydzhanom--ministr-284815904.html

Постоен участок дороги к границе Грузии с Азербайджаном – министр

Постоен участок дороги к границе Грузии с Азербайджаном – министр

Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T16:36+0400

2023-12-08T16:36+0400

2023-12-08T16:36+0400

грузия

новости

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департамент автомобильных дорог

вазиани

азербайджан

кахети

ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Завершилось строительство четырехкилометровой объездной дороги Вазиани в рамках строительства новой скоростной автомагистрали в направлении Тбилиси-Сагареджо (Кахети) к границе с Азербайджаном, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. Участок Тбилиси-Сагареджо является частью главной автомагистрали, соединяющей Тбилиси и Кахети, а также транзитного коридора, соединяющего северо-западный регион Азербайджана. Проект объездной дороги Вазиани реализовала грузинская компания. Интенсивно продолжается строительство оставшегося 31 км автодороги Тбилиси-Сагареджо, завершение строительства планируется в 2024 году. Строительство 35-километровой дороги Тбилиси-Сагареджо разделено на три участка – объездная дорога Вазиани, участок Вазиани-Сагареджо и объездная дорога Сагареджо. "Строительство остальных двух участков идет по плану, и мы имеем все основания говорить, что строительство 35-километровой трассы будет завершено в следующем году", – отметил Карселадзе. Строительство скоростной магистрали финансируется из государственного бюджета, общая стоимость – 527,2 миллиона лари. На этом участке интенсивность транспортных потоков значительно увеличивается, а существующая дорога проходит через такие густонаселенные деревни и города, как Вазиани, Сартичала, Ниноцминда и Сагареджо. Строительство новой дороги значительно повысит безопасность движения и значительно сократит время в пути, отмечают в ведомстве. По сообщению Департамента автомобильных дорог, проект поддержит развитие сельского хозяйства и туризма в регионе Кахети и повысит конкурентоспособность транзитных коридоров через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, вазиани, азербайджан, кахети, ираклий карселадзе