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Путин примет участие в президентских выборах в 2024 году
Путин примет участие в президентских выборах в 2024 году
Выборы президента РФ продлятся три дня – с 15 по 17 марта 2024 года 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин дал согласие участвовать в выборах главы российского государства в 2024 году. Об этом журналистам сообщили участники беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.С соответствующей просьбой к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, президент РФ ответил согласием, рассказали участники.В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что они продлятся три дня – с 15 по 17 марта. По ее словам, такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России – в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, политика, владимир путин, президентские выборы
россия, новости, в мире, политика, владимир путин, президентские выборы
Путин примет участие в президентских выборах в 2024 году
15:49 08.12.2023 (обновлено: 15:54 08.12.2023)
Выборы президента РФ продлятся три дня – с 15 по 17 марта 2024 года
ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Президент РФ Владимир Путин дал согласие участвовать в выборах главы российского государства в 2024 году. Об этом журналистам сообщили участники беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.
С соответствующей просьбой к Путину обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, президент РФ ответил согласием, рассказали участники.
Совет Федерации назначил сегодня выборы президента РФ на 17 марта 2024 года, соответствующее постановление было принято палатой на заседании в четверг.
В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что они продлятся три дня – с 15 по 17 марта. По ее словам, такой формат уже становится традиционным для российской избирательной системы. Она напомнила, что впервые трехдневное голосование применили во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.
Владимир Путин четыре раза избирался на пост президента России – в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок в Конституцию он получил право выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.