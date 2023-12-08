https://sputnik-georgia.ru/20231208/reys-iz-moskvy-ne-smog-prizemlitsya-v-tbilisi---chto-proizoshlo-284799143.html

Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси – что произошло?

Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси – что произошло?

В настоящее время все рейсы перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T14:37+0400

2023-12-08T14:37+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Москва-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды. Как сообщили в аэропорту, в настоящее время все рейсы, в том числе Москва-Тбилиси, перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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