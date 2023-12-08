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Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси – что произошло?
Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси – что произошло?
В настоящее время все рейсы перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T14:37+0400
2023-12-08T14:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Москва-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды. Как сообщили в аэропорту, в настоящее время все рейсы, в том числе Москва-Тбилиси, перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, москва
Рейс из Москвы не смог приземлиться в Тбилиси – что произошло?
14:37 08.12.2023 (обновлено: 15:24 08.12.2023)
В настоящее время все рейсы перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Самолет авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Москва-Тбилиси, не смог приземлиться в Тбилисском международном аэропорту из-за плохой погоды.
Как сообщили в аэропорту, в настоящее время все рейсы, в том числе Москва-Тбилиси, перенаправлены в Кутаисский международный аэропорт.
"Самолет, выполнявший рейс Москва-Тбилиси, уже сел в Кутаисском аэропорту... Надеемся, что скоро распогодится", – отметили в аэропорту.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.