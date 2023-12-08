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Тбилисский аэропорт закрыт из-за тумана – предварительное время открытия
Тбилисский аэропорт закрыт из-за тумана – предварительное время открытия
На данный момент отменено два рейса, следовавших в Стамбул, рейсы Доха-Тбилиси и Кувейт-Тбилиси сели в Ереване, а самолет Москва-Тбилиси был перенаправлен в... 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T19:31+0400
2023-12-08T19:32+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Часть рейсов в Тбилисском международном аэропорту была отменена, а часть перенаправлена в другие аэропорты из-за плохой видимости, которая сохранится до 9 декабря, сообщает представительство аэропорта. На данный момент отменено два рейса, следовавших в Стамбул, рейсы Доха-Тбилиси и Кувейт-Тбилии сели в Ереване, а самолет Москва-Тбилиси был перенаправлен в Кутаисский международный аэропорт. "К этому этапу до 02:00 по тбилисскому времени ожидается видимость 350 метров, что является очень низкой видимостью, исходя из этого авиакомпании принимают решение садиться в дежурных аэропортах", – говорится в сообщении. Тбилисский международный аэропорт – один из самых крупнейших аэропортов Грузии, в день принимающий до 20-30 рейсов, с самым большим охватом по направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, стамбул, кувейт, ереван, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, погода
грузия, новости, экономика, стамбул, кувейт, ереван, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, погода

Тбилисский аэропорт закрыт из-за тумана – предварительное время открытия

19:31 08.12.2023 (обновлено: 19:32 08.12.2023)
© photo: Sputnik / StringerТбилисский международный аэропорт. Кассы по продаже авиабилетов
Тбилисский международный аэропорт. Кассы по продаже авиабилетов - Sputnik Грузия, 1920, 08.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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На данный момент отменено два рейса, следовавших в Стамбул, рейсы Доха-Тбилиси и Кувейт-Тбилиси сели в Ереване, а самолет Москва-Тбилиси был перенаправлен в Кутаиси
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Часть рейсов в Тбилисском международном аэропорту была отменена, а часть перенаправлена в другие аэропорты из-за плохой видимости, которая сохранится до 9 декабря, сообщает представительство аэропорта.
На данный момент отменено два рейса, следовавших в Стамбул, рейсы Доха-Тбилиси и Кувейт-Тбилии сели в Ереване, а самолет Москва-Тбилиси был перенаправлен в Кутаисский международный аэропорт.
"К этому этапу до 02:00 по тбилисскому времени ожидается видимость 350 метров, что является очень низкой видимостью, исходя из этого авиакомпании принимают решение садиться в дежурных аэропортах", – говорится в сообщении.
Тбилисский международный аэропорт – один из самых крупнейших аэропортов Грузии, в день принимающий до 20-30 рейсов, с самым большим охватом по направлениям.
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