https://sputnik-georgia.ru/20231208/v-chem-sostoit-glavnaya-opasnost-dlya-gruzii-mnenie-rossiyskogo-eksperta-284797282.html
В чем состоит главная опасность для Грузии? Мнение российского эксперта
В чем состоит главная опасность для Грузии? Мнение российского эксперта
В программе "Категорически с Гоблином" обозреватель и политолог в студии "Sputnik на русском" рассказал, в чем может состоять главная опасность для Грузии 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T13:04+0400
2023-12-08T13:04+0400
2023-12-08T13:04+0400
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Популярный ведущий Гоблин в своем еженедельном обзоре среди различных политических тем затронул и вопрос Грузии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, грузия, видео
мультимедиа, видео, грузия, видео
В чем состоит главная опасность для Грузии? Мнение российского эксперта
В программе "Категорически с Гоблином" обозреватель и политолог в студии "Sputnik на русском" рассказал, в чем может состоять главная опасность для Грузии
Популярный ведущий Гоблин в своем еженедельном обзоре среди различных политических тем затронул и вопрос Грузии.