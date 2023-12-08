https://sputnik-georgia.ru/20231208/v-chem-sostoit-glavnaya-opasnost-dlya-gruzii-mnenie-rossiyskogo-eksperta-284797282.html

В чем состоит главная опасность для Грузии? Мнение российского эксперта

В чем состоит главная опасность для Грузии? Мнение российского эксперта

В программе "Категорически с Гоблином" обозреватель и политолог в студии "Sputnik на русском" рассказал, в чем может состоять главная опасность для Грузии 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T13:04+0400

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Популярный ведущий Гоблин в своем еженедельном обзоре среди различных политических тем затронул и вопрос Грузии.

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