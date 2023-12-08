https://sputnik-georgia.ru/20231208/v-gruziyu-pytalis-vvesti-kontrabandnoe-zoloto-v-bolshom-kolichestve-284798523.html

В Грузию пытались ввезти контрабандное золото на 50 тысяч лари

В Грузию пытались ввезти контрабандное золото на 50 тысяч лари

Гражданин Грузии был оштрафован на 7,5 тысячи лари 08.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-08T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну незадекларированных золотых изделий в крупном размере на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщает пресс-служба Следственной службы Минфина Грузии. Контрабандные золотые изделия, общий вес которых составил 487,55 грамма, таможенники выявили во время осмотра багажа как граждан Грузии, так и иностранцев. Стоимость контрабандного товара оценена в 49 870 лари (более 21 тысячи долларов США).Материалы дела иностранца, нарушившего закон, направлены в следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования. Что касается гражданина Грузии, то он, согласно закону, был оштрафован на 7,5 тысячи лари (2,8 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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