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Верхний Ларс сегодня – какие ограничения введены на границе с РФ?
Верхний Ларс сегодня – какие ограничения введены на границе с РФ?
Непогода создала проблемы для автомобилистов, направляющихся к границе Грузии с Рф 08.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-08T10:37+0400
2023-12-08T10:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек— Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс ограничено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничения введены из-за снегопада и гололеда. Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Коби-Гудаури осуществляется только в беспрерывном режиме через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция. КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т.н. Военно-грузинкой дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и ППП "Дариали". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
погода, грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня – какие ограничения введены на границе с РФ?
10:37 08.12.2023 (обновлено: 10:52 08.12.2023)
Непогода создала проблемы для автомобилистов, направляющихся к границе Грузии с Рф
ТБИЛИСИ, 8 дек— Sputnik.
Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс ограничено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, сообщается
на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения введены из-за снегопада и гололеда. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Коби-Гудаури осуществляется только в беспрерывном режиме через лавинозащитные тоннели. За движением следит патрульная полиция.
КПП "Верхний Ларс" – это единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии. Он расположен в одноименном селе на т.н. Военно-грузинкой дороге, которая проходит через Главный Кавказский хребет. Со стороны Грузии пункты пропуска называются ТПП "Казбеги" и ППП "Дариали".