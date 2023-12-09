https://sputnik-georgia.ru/20231209/avtoparkovka-v-tbilisi-vremenno-stala-besplatnoy---chto-proizoshlo-284846756.html

Автопарковка в Тбилиси временно стала бесплатной – что произошло?

Автопарковка в Тбилиси временно стала бесплатной – что произошло?

На водителей не будут налагаться штрафы за неиспользование системы зонально-почасовой парковки 09.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. В системе оплаты автомобильной парковки в Тбилиси вечером 9 декабря возникли проблемы, поэтому с водителей не будет списываться оплата за стоянку автотранспорта в специальных зонах столицы, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.Кроме того, на водителей не будут налагаться штрафы за неиспользование системы зонально-почасовой парковки.Информация об устранении ошибки будет предоставлена незамедлительно, подчеркнули в мэрии.Система зонально-почасовой парковки действует в различных районах Тбилиси, и неоплата обычно карается штрафом. Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложении включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки. Стоимость составляет один лари за час. Граждане могут пользоваться бесплатной парковкой в течение первых 15 минут на четырех разных локациях за сутки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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