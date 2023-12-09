https://sputnik-georgia.ru/20231209/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii--skolko-narusheniy-vyyavleno-v-noyabre--284719880.html

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявлено в ноябре

Борьба с контрабандой сигарет в Грузии – сколько нарушений выявлено в ноябре

В ноябре было изъято почти 26 тысяч пачек контрабандных сигарет разных наименований 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T19:31+0400

2023-12-09T19:31+0400

2023-12-09T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в ноябре этого года выявили 25 фактов хранения, перевозки и реализации подакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Всего в прошлом месяце к ответственности привлекли 24 человека, из них 12 задержали. В ноябре было изъято 25 748 пачек контрабандных сигарет разных наименований, предназначенных для продажи. Общая рыночная стоимость товара превышает 150 тысяч лари (56 тысяч долларов). Следствие ведется по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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