https://sputnik-georgia.ru/20231209/gruzinka-proshla-v-polufinal-amerikanskogo-golosa--284750600.html

Грузинка прошла в полуфинал американского "Голоса"

Грузинка прошла в полуфинал американского "Голоса"

Теперь дело остается за зрителями – они должны активно голосовать, чтобы грузинка продолжила участие в шоу 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T12:31+0400

2023-12-09T12:31+0400

2023-12-09T12:31+0400

новости

грузия

нью-йорк

культура

шоу "голос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/06/284750025_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_187f721fe014b61085179150de58bcf1.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе (Iris) прошла в полуфинал американского "Голоса", тем самым грузинка вошла в число девяти лучших конкурсантов проекта, об этом певица написала в соцсети. Нини в прошлом выпуске впервые выступила в прямом эфире "Голоса", это значит, что теперь дело остается за зрителями – они должны активно голосовать, чтобы грузинка продолжила участие в шоу. Следующее выступление Брегвадзе будет на будущей неделе. О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris. Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

нью-йорк

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, нью-йорк, культура, шоу "голос"