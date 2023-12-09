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Грузинка прошла в полуфинал американского "Голоса"
Грузинка прошла в полуфинал американского "Голоса"
Теперь дело остается за зрителями – они должны активно голосовать, чтобы грузинка продолжила участие в шоу 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T12:31+0400
2023-12-09T12:31+0400
2023-12-09T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе (Iris) прошла в полуфинал американского "Голоса", тем самым грузинка вошла в число девяти лучших конкурсантов проекта, об этом певица написала в соцсети. Нини в прошлом выпуске впервые выступила в прямом эфире "Голоса", это значит, что теперь дело остается за зрителями – они должны активно голосовать, чтобы грузинка продолжила участие в шоу. Следующее выступление Брегвадзе будет на будущей неделе. О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris. Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, нью-йорк, культура, шоу "голос"
новости, грузия, нью-йорк, культура, шоу "голос"
Грузинка прошла в полуфинал американского "Голоса"
Теперь дело остается за зрителями – они должны активно голосовать, чтобы грузинка продолжила участие в шоу
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Грузинская певица Нини Брегвадзе (Iris) прошла в полуфинал американского "Голоса", тем самым грузинка вошла в число девяти лучших конкурсантов проекта, об этом певица написала в соцсети.
Нини в прошлом выпуске впервые выступила в прямом эфире "Голоса", это значит, что теперь дело остается за зрителями – они должны активно голосовать, чтобы грузинка продолжила участие в шоу.
"Американская мечта реальна, и я ею живу! Большое спасибо за голосование. Также огромное спасибо лучшему наставнику Найлу Хорану. Меня бы здесь не было, если бы он в меня не верил! Я так рада, что словами не передать!" – написала Нини.
Следующее выступление Брегвадзе будет на будущей неделе.
О Нини Брегвадзе грузинские слушатели впервые узнали после ее участия в музыкальных конкурсах. Одним из первых проектов, в которых появилась Нини, стал грузинский "Голос". Сейчас Брегвадзе выступает под псевдонимом Nini Iris.
Грузинка живет и работает в Нью-Йорке уже семь лет.