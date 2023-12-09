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https://sputnik-georgia.ru/20231209/matvienko-pozdravila-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-yubileem-284832332.html
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем
Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное... 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T12:00+0400
2023-12-09T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летним юбилеем медиагруппы."Вы достойно продолжаете традиции Совинформбюро, Агентства печати "Новости", "Московского радио", "Голоса России". Делаете это профессионально, оперативно, неукоснительно следуя высоким канонам журналистской этики, максимально используя возможности современных технологий", – говорится в поздравительной телеграмме.Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами"."За прошедшее десятилетие "Россия сегодня" стала мощным многопрофильным холдингом, аудитория которого растет как в нашей стране, так и за рубежом, – отметила спикер Совета Федерации. – Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше ставить перед собой новые высокие цели. Убеждена, что они будут успешно реализованы".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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россия, новости, в мире, россия сегодня, дмитрий киселев, валентина матвиенко
россия, новости, в мире, россия сегодня, дмитрий киселев, валентина матвиенко

Матвиенко поздравила медиагруппу "Россия сегодня" с юбилеем

12:00 09.12.2023
© photo: Sputnik / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (в центре на первом плане) во время посещения МИА "Россия сегодня"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (в центре на первом плане) во время посещения МИА Россия сегодня - Sputnik Грузия, 1920, 09.12.2023
© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
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Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение"
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила сотрудников "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летним юбилеем медиагруппы.
"Вы достойно продолжаете традиции Совинформбюро, Агентства печати "Новости", "Московского радио", "Голоса России". Делаете это профессионально, оперативно, неукоснительно следуя высоким канонам журналистской этики, максимально используя возможности современных технологий", – говорится в поздравительной телеграмме.
Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".
"За прошедшее десятилетие "Россия сегодня" стала мощным многопрофильным холдингом, аудитория которого растет как в нашей стране, так и за рубежом, – отметила спикер Совета Федерации. – Желаю Вам и Вашим коллегам и дальше ставить перед собой новые высокие цели. Убеждена, что они будут успешно реализованы".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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