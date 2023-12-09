https://sputnik-georgia.ru/20231209/mishustin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letnim-yubileem-284833458.html

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

Мишустин поздравил "Россию сегодня" с 10-летним юбилеем

В передачах МИА "Россия сегодня" звучат различные мнения, и это помогает аудитории самостоятельно сделать выводы, отметил премьер России 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T10:00+0400

2023-12-09T10:00+0400

2023-12-09T10:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав ему "новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия".Премьер подчеркнул, что медиагруппа "уверенно занимает лидирующие позиции и задает высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за ее пределами", а ее новостные ресурсы в круглосуточном режиме "на десятках языков предоставляют широкой аудитории читателей и радиослушателей достоверную и объективную информацию о важнейших событиях во всем мире"."Россия сегодня" – это профессиональная команда редакторов, публицистов, обозревателей, корреспондентов и операторов, чьи материалы ежедневно читают и слушают сотни тысяч человек. В ваших передачах звучат различные мнения, и это помогает аудитории самостоятельно сделать выводы, – отметил Мишустин. – Свыше ста международных партнеров, включая агентства, телеканалы и университеты, принимают участие в масштабных проектах медиагруппы. Применение самых передовых технологий позволяет вам производить качественный и востребованный контент в различных современных форматах – социальных сетях и мобильных приложениях".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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