https://sputnik-georgia.ru/20231209/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-v-kakom-regione-bolshe-narusheniy-284721095.html
Незаконная вырубка леса в Грузии: в каком регионе больше нарушений
Незаконная вырубка леса в Грузии: в каком регионе больше нарушений
Большая часть нарушений приходится на регион Кахети 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T18:31+0400
2023-12-09T18:31+0400
2023-12-09T18:31+0400
грузия
новости
общество
вырубка лесов
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в ноябре выявили 393 случая незаконного пользования лесоматериалами, говорится в пресс-релизе ведомства. Из них 324 касаются вырубки и транспортировки деревьев, а 69 – незаконной работы лесопилок и нарушения технического регламента. Большая часть нарушений приходится на регион Кахети (120 случаев). В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом: В результате проверок изъято около 504 кубических метров лесоматериалов, опечатано десять незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования высланы соответствующим ведомствам. С января 2023 года до ноября включительно инспекторы выявили 2 793 факта незаконного пользования лесоматериалами. За этот же период в Грузии выявили всего 68 незарегистрированных лесопилок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вырубка лесов
грузия, новости, общество, вырубка лесов
Незаконная вырубка леса в Грузии: в каком регионе больше нарушений
Большая часть нарушений приходится на регион Кахети
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в ноябре выявили 393 случая незаконного пользования лесоматериалами, говорится в пресс-релизе ведомства.
Из них 324 касаются вырубки и транспортировки деревьев, а 69 – незаконной работы лесопилок и нарушения технического регламента.
Большая часть нарушений приходится на регион Кахети (120 случаев). В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
Самегрело-Земо Сванети – 58;
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 9;
В результате проверок изъято около 504 кубических метров лесоматериалов, опечатано десять незарегистрированных лесопилок. Материалы для дальнейшего реагирования высланы соответствующим ведомствам.
С января 2023 года до ноября включительно инспекторы выявили 2 793 факта незаконного пользования лесоматериалами. За этот же период в Грузии выявили всего 68 незарегистрированных лесопилок.