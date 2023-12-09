https://sputnik-georgia.ru/20231209/patriarkh-kirill-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-10-letiem-284841595.html
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение" 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T20:01+0400
2023-12-09T20:01+0400
2023-12-09T20:01+0400
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патриарх московский и всея руси кирилл
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах".Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности".Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, россия сегодня, патриарх московский и всея руси кирилл
россия, новости, в мире, россия сегодня, патриарх московский и всея руси кирилл
Патриарх Кирилл поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение"
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летним юбилеем, пожелав "крепости сил и вдохновения, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах".
Патриарх отметил важность существования в редакции отдела "Религия и мировоззрение", журналисты которого "на высоком профессиональном уровне отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности".
Он также выразил надежду на продолжение "плодотворного соработничества".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.