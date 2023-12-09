https://sputnik-georgia.ru/20231209/patrushev-pozdravil-mediagruppu-rossiya-segodnya-s-10-letiem-284833331.html
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
"Слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди СМИ... 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T18:00+0400
2023-12-09T18:00+0400
2023-12-09T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летием медиагруппы.Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ."Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире, – подчеркнул секретарь Совбеза. – Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!"Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
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россия, в мире, новости, николай патрушев, дмитрий киселев, россия сегодня
россия, в мире, новости, николай патрушев, дмитрий киселев, россия сегодня
Патрушев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
"Слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди СМИ, отметил секретарь Совета Безопасности
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летием медиагруппы.
Патрушев отметил, что "слаженная работа, компетентность, твердая гражданская позиция и приверженность журналистской этике" обеспечивают медиагруппе лидирующие позиции среди отечественных и зарубежных СМИ.
"Благодаря честному, подвижническому служению избранному делу вам удается эффективно информировать широкую аудиторию по вопросам национальной и международной безопасности, отстаивать интересы России в глобальном информационном пространстве, оперативно и достоверно освещать важнейшие события, происходящие в стране и мире, – подчеркнул секретарь Совбеза. – Желаю новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и всего самого наилучшего!"
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.