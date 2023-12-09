https://sputnik-georgia.ru/20231209/pravoslavnyy-kalendar-na-2024-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-284844917.html

Православный календарь на 2024 год: праздники, посты, родительские субботы

Православный календарь на 2024 год: праздники, посты, родительские субботы

Православный церковный календарь – это график праздников на весь год 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T23:23+0400

2023-12-09T23:23+0400

2023-12-09T23:23+0400

справки

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Церковные православные праздники бывают главные, великие и малые и отличаются друг от друга только торжественностью богослужения. В православном церковном календаре два годичных круга событий: неподвижный, где все даты в богослужебных книгах твердо установлены, и пасхальный, в котором все праздники установлены относительно дня празднования Пасхи. Пасха по православному церковному календарю – самый главный праздник. Дату празднования Светлого Воскресения Христова рассчитывают по специальному церковному календарю, она ежегодно выпадает на весну. В 2024-м православные Пасху отметят 5 мая. Главные праздники В православном календаре двенадцать двунадесятых, или главных, праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Божьей Матери. Праздники, посвященные Спасителю, называются Господними, а Богоматери – Богородичными. Фиксированную дату празднования в православном церковном календаре имеют девять из них. Это непереходящие праздники, среди которых: Дата переходящих главных праздников в церковном календаре меняется каждый год, так как зависит от дня празднования Пасхи. Согласно православному церковному календарю в число таких праздников входят: Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение), который 2024-м праздник отметят 28 апреля, Вознесение Господне – 13 июня, День Святой Троицы (Пятидесятница) – 23 июня. Великие праздники Пять праздников в православном церковном календаре относятся к великим недвунадесятым: В православный церковный календарь входят также даты почитания христианских святых и другие памятные дни. Посты По православному церковному календарю верующие ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста. Также православные постятся по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц. Тяжело больные, путешественники, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет освобождаются от поста. Великий – первый из многодневных постов православной церкви, который готовит христиан к Пасхе. Самый строгий и продолжительный пост в 2024-м начнется 18 марта и продлится по 4 мая включительно. Великий пост в настоящее врем состоит из двух частей, Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, и в общей сложности длится 48 дней. Святая Четыредесятница длится шесть недель – ее установили в память о 40-дневном посте Иисуса в пустыне, а Страстная седмица посвящена последним дням земной жизни Спасителя и Его крестной смерти. Петров, или Апостольский, пост Петров (Петровский) пост – второй многодневный пост в году, по церковному календарю начинается ежегодно в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. В 2024-м Петров пост начнется 1 июля. Пост готовит христиан ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла – праздник православная церковь отмечает 12 июля. Длительность поста зависит от дня празднования Пасхи, поэтому каждый год она разная – самый короткий длится 8 дней, а самый длинный – 6 недель. Успенский пост Успенский пост, предшествующий успению Пресвятой Богородицы, – единственный пост, посвященный Богоматери. По строгости Успенский пост по церковному уставу приравнивается к Великому. Ежегодно пост начинается 14 августа, длится две недели и завершается на Успение Пресвятой Богородицы – праздник православный мир отмечает 28 августа. Успенский пост известен с первых веков христианства, но окончательно его установили на Константинопольском Соборе в 1166 году. Рождественский пост Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он готовит православных к одному из самых важный церковных праздников – Рождеству Христову, чтобы люди, очистив себя постом, молитвой и покаянием, встретили Спасителя, явившегося в мир с чистым сердцем. Пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе Рождественский, как и Великий пост, называется еще Четыредесятницей. Рождественский пост в 2024-м, как и ежегодно, начнется 28 ноября и завершится 6 января, в канун Рождества Христова. Однодневные посты По церковному календарю в году три однодневных поста. Верующие соблюдают пост в Крещенский сочельник – 18 января, накануне Крещения Господня. Однодневный пост по церковному календарю установлен в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября, в память о гибели великого пророка и Крестителя Господня. Православные соблюдают пост в день Воздвижения Креста Господня, 27 сентября. Праздник посвящен Кресту Спасителя, на котором Он страдал и умер ради спасения рода человеческого. Православные по церковному календарю в течение всего года также постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц. В среду вспоминают о предательстве Иуды, а в пятницу – крестные страдания и смерть Спасителя. Сплошные седмицы По церковному календарю в году несколько сплошных недель, в которые пост в среду и пятницу отменяется. Первая сплошная седмица в 2024 году – Святки, она длится с 7 по 17 января включительно. Вторая седмица, Мытаря и фарисея, по церковному календарю начинается за три недели до Великого поста. В 2024-м она выпадает на 26 февраля – 3 марта. Последняя неделя перед Великим постом называется Сырная седмица (Масленица) – в 2024-м она выпадает 11-17 марта. В эти дни верующим можно есть яйца, молочные продукты, рыбу, но мясо есть нельзя. Пасхальная (Светлая) седмица – неделя после Пасхи, с 6 по 12 мая 2024 года. Троицкая седмица – неделя после Святой Троицы, с 24 по 30 июня 2024 года. Родительские субботы Дни особого поминовения усопших называют родительскими субботами – умершие в эти дни по молитвам Церкви могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний. Среди родительских суббот особо выделяют Вселенские – православная Церковь в эти дни совершаются особые богослужения, вселенские панихиды, и молитвенно поминает вообще всех усопших. В церковном календаре две Вселенские родительские субботы: Мясопустная (предпоследняя суббота перед Великим постом) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы). Остальные родительские субботы отведены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей. Переходящую дату имеют все родительские субботы, кроме одной – Поминовение усопших воинов (9 мая). Даты родительских суббот в 2024 году: В православном церковном календаре Радоница – первый после Пасхи день особого поминовения усопших. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки