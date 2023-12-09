Православный календарь на 2024 год: праздники, посты, родительские субботы
© photo: Sputnik / Alexander Yuriev / Перейти в фотобанкТихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
© photo: Sputnik / Alexander Yuriev/
Православный церковный календарь – это график праздников на весь год
Церковные православные праздники бывают главные, великие и малые и отличаются друг от друга только торжественностью богослужения.
В православном церковном календаре два годичных круга событий: неподвижный, где все даты в богослужебных книгах твердо установлены, и пасхальный, в котором все праздники установлены относительно дня празднования Пасхи.
Пасха по православному церковному календарю – самый главный праздник. Дату празднования Светлого Воскресения Христова рассчитывают по специальному церковному календарю, она ежегодно выпадает на весну. В 2024-м православные Пасху отметят 5 мая.
Главные праздники
В православном календаре двенадцать двунадесятых, или главных, праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Божьей Матери. Праздники, посвященные Спасителю, называются Господними, а Богоматери – Богородичными.
Фиксированную дату празднования в православном церковном календаре имеют девять из них. Это непереходящие праздники, среди которых:
Рождество Христово – 7 января;
Крещение Господне (Богоявление) – 19 января;
Сретение Господне – 15 февраля;
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля;
Преображение Господне – 19 августа;
Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа;
Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября;
Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.
Дата переходящих главных праздников в церковном календаре меняется каждый год, так как зависит от дня празднования Пасхи.
Согласно православному церковному календарю в число таких праздников входят: Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресение), который 2024-м праздник отметят 28 апреля, Вознесение Господне – 13 июня, День Святой Троицы (Пятидесятница) – 23 июня.
Великие праздники
Пять праздников в православном церковном календаре относятся к великим недвунадесятым:
Обрезание Господне – 14 января;
Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля;
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля;
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября;
Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.
В православный церковный календарь входят также даты почитания христианских святых и другие памятные дни.
Посты
По православному церковному календарю верующие ежегодно соблюдают четыре многодневных и три однодневных поста. Также православные постятся по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.
Тяжело больные, путешественники, военные, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, беременные женщины, кормящие матери, а также дети до семи лет освобождаются от поста.
Великий – первый из многодневных постов православной церкви, который готовит христиан к Пасхе. Самый строгий и продолжительный пост в 2024-м начнется 18 марта и продлится по 4 мая включительно.
Великий пост в настоящее врем состоит из двух частей, Святой Четыредесятницы и Страстной седмицы, и в общей сложности длится 48 дней.
Святая Четыредесятница длится шесть недель – ее установили в память о 40-дневном посте Иисуса в пустыне, а Страстная седмица посвящена последним дням земной жизни Спасителя и Его крестной смерти.
Петров, или Апостольский, пост
Петров (Петровский) пост – второй многодневный пост в году, по церковному календарю начинается ежегодно в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. В 2024-м Петров пост начнется 1 июля.
Пост готовит христиан ко дню памяти первоверховных апостолов Петра и Павла – праздник православная церковь отмечает 12 июля.
Длительность поста зависит от дня празднования Пасхи, поэтому каждый год она разная – самый короткий длится 8 дней, а самый длинный – 6 недель.
Успенский пост
Успенский пост, предшествующий успению Пресвятой Богородицы, – единственный пост, посвященный Богоматери. По строгости Успенский пост по церковному уставу приравнивается к Великому.
Ежегодно пост начинается 14 августа, длится две недели и завершается на Успение Пресвятой Богородицы – праздник православный мир отмечает 28 августа.
Успенский пост известен с первых веков христианства, но окончательно его установили на Константинопольском Соборе в 1166 году.
Рождественский пост
Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он готовит православных к одному из самых важный церковных праздников – Рождеству Христову, чтобы люди, очистив себя постом, молитвой и покаянием, встретили Спасителя, явившегося в мир с чистым сердцем.
Пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе Рождественский, как и Великий пост, называется еще Четыредесятницей.
Рождественский пост в 2024-м, как и ежегодно, начнется 28 ноября и завершится 6 января, в канун Рождества Христова.
Однодневные посты
По церковному календарю в году три однодневных поста.
Верующие соблюдают пост в Крещенский сочельник – 18 января, накануне Крещения Господня.
Однодневный пост по церковному календарю установлен в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября, в память о гибели великого пророка и Крестителя Господня.
Православные соблюдают пост в день Воздвижения Креста Господня, 27 сентября. Праздник посвящен Кресту Спасителя, на котором Он страдал и умер ради спасения рода человеческого.
Православные по церковному календарю в течение всего года также постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц. В среду вспоминают о предательстве Иуды, а в пятницу – крестные страдания и смерть Спасителя.
Сплошные седмицы
По церковному календарю в году несколько сплошных недель, в которые пост в среду и пятницу отменяется.
Первая сплошная седмица в 2024 году – Святки, она длится с 7 по 17 января включительно.
Вторая седмица, Мытаря и фарисея, по церковному календарю начинается за три недели до Великого поста. В 2024-м она выпадает на 26 февраля – 3 марта.
Последняя неделя перед Великим постом называется Сырная седмица (Масленица) – в 2024-м она выпадает 11-17 марта. В эти дни верующим можно есть яйца, молочные продукты, рыбу, но мясо есть нельзя.
Пасхальная (Светлая) седмица – неделя после Пасхи, с 6 по 12 мая 2024 года.
Троицкая седмица – неделя после Святой Троицы, с 24 по 30 июня 2024 года.
Родительские субботы
Дни особого поминовения усопших называют родительскими субботами – умершие в эти дни по молитвам Церкви могут получить облегчение или освобождение от загробных наказаний.
Среди родительских суббот особо выделяют Вселенские – православная Церковь в эти дни совершаются особые богослужения, вселенские панихиды, и молитвенно поминает вообще всех усопших. В церковном календаре две Вселенские родительские субботы: Мясопустная (предпоследняя суббота перед Великим постом) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы).
Остальные родительские субботы отведены для частного поминовения дорогих нашему сердцу людей.
Переходящую дату имеют все родительские субботы, кроме одной – Поминовение усопших воинов (9 мая).
Даты родительских суббот в 2024 году:
Вселенская Мясопустная суббота – 9 марта
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 30 марта
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 6 апреля
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 13 апреля
День памяти усопших воинов – 9 мая
Радоница – 14 мая
Вселенская Троицкая суббота – 22 июня
Дмитриевская суббота – 2 ноября
В православном церковном календаре Радоница – первый после Пасхи день особого поминовения усопших.
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