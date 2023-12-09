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Приставал к подростку: чиновника на западе Грузии отпустили под залог
Приставал к подростку: чиновника на западе Грузии отпустили под залог
По данным следствия, депутат посадил 16-летнюю девочку в машину и требовал от нее дать свой номер телефон 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T16:31+0400
2023-12-09T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Депутата сакребуло (районного собрания) Вани Каху Дзагнидзе, обвиняемого в принуждении девочки-подростка, отпустили под залог в размере 3 тысяч лари (около 1,2 тысячи долларов), сообщает телеканал "Имеди". Дзагнидзе запретили также приближаться к пострадавшей. Как выяснило следствие, депутат посадил 16-летнюю девочку в машину и требовал от нее дать свой номер телефона, подружиться в соцсетях и в будущем общаться. Уголовное дело возбудили после того как, родители подростка обратились в полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, преступность в грузии
Приставал к подростку: чиновника на западе Грузии отпустили под залог
16:31 09.12.2023 (обновлено: 16:33 09.12.2023)
По данным следствия, депутат посадил 16-летнюю девочку в машину и требовал от нее дать свой номер телефон
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik.
Депутата сакребуло (районного собрания) Вани Каху Дзагнидзе, обвиняемого в принуждении девочки-подростка, отпустили под залог в размере 3 тысяч лари (около 1,2 тысячи долларов), сообщает телеканал "Имеди
".
Дзагнидзе запретили также приближаться к пострадавшей.
Как выяснило следствие, депутат посадил 16-летнюю девочку в машину и требовал от нее дать свой номер телефона, подружиться в соцсетях и в будущем общаться.
Уголовное дело возбудили после того как, родители подростка обратились в полицию.