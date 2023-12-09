https://sputnik-georgia.ru/20231209/pristaval-k-podrostku-chinovnika-na-zapade-gruzii-otpusti-pod-zalog--284842389.html

Приставал к подростку: чиновника на западе Грузии отпустили под залог

Приставал к подростку: чиновника на западе Грузии отпустили под залог

По данным следствия, депутат посадил 16-летнюю девочку в машину и требовал от нее дать свой номер телефон 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T16:31+0400

2023-12-09T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Депутата сакребуло (районного собрания) Вани Каху Дзагнидзе, обвиняемого в принуждении девочки-подростка, отпустили под залог в размере 3 тысяч лари (около 1,2 тысячи долларов), сообщает телеканал "Имеди". Дзагнидзе запретили также приближаться к пострадавшей. Как выяснило следствие, депутат посадил 16-летнюю девочку в машину и требовал от нее дать свой номер телефона, подружиться в соцсетях и в будущем общаться. Уголовное дело возбудили после того как, родители подростка обратились в полицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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