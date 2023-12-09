https://sputnik-georgia.ru/20231209/putin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-10-letiem-284832027.html

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием

Президент России выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы" 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T08:00+0400

2023-12-09T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Международной медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире."Отрадно, что вы достойно продолжаете творческие традиции предшественников – известных журналистов, корреспондентов, редакторов, переводчиков, публицистов. Щедро делитесь опытом и знаниями с молодыми сотрудниками", – говорится в поздравительной телеграмме.Президент выразил уверенность в том, что медиагруппа "и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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