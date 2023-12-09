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Сколько человек оштрафовали в Грузии за ношение ножа?

Сколько человек оштрафовали в Грузии за ношение ножа?

Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа было выписано в Тбилиси 09.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 18 октября 2023 года оштрафовала около 2,5 тысячи человек за ношение холодного оружия, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют, в том числе, за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения". Размер штрафа составляет 500 лари (порядка 185,2 доллара). При повторном нарушении подобный факт является уголовным преступлением. По данным МВД, всего за указанный период холодное оружие при себе было обнаружено у восьми женщин и 2 487 мужчин. Наибольшее число штрафов за наличие при себе ножа в период с 1 января по 18 октября было выписано в Тбилиси (1 633). Далее следуют регионы Аджария (178) и Имерети (156).Основной возраст оштрафованных – от 18 до 40 лет. При этом в указанный период за наличие ножа были оштрафованы 65 несовершеннолетних. Повторное совершение этого административного нарушения карается уже уголовной ответственностью. В Грузии купить холодное оружие могут только совершеннолетние лица, предоставившие во время покупки паспорт и справку об отсутствии судимости. Купивший такое оружие человек автоматически попадет в базу МВД Грузии. При этом приобрести можно то холодное оружие, которое соответствует нормам грузинского законодательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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