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В Грузии раскрыта международная схема отмывания денег: главные фигуранты – иностранцы

В Грузии раскрыта международная схема отмывания денег: главные фигуранты – иностранцы

Имущество обвиняемых на данном этапе арестовано, после планируется его конфискация в пользу государства 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T17:31+0400

2023-12-09T17:31+0400

2023-12-09T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Иностранные граждане в Грузии обвиняются в отмывании денег через банковские счета и недвижимость, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Следствие установило, что гражданин Вьетнама и его сообщник постепенно размещали находящиеся у них средства незаконного происхождения на личные банковские счета в Грузии, после чего инвестировали средства в дорогую недвижимость. В частности, по версии следствия, в 2020-2021 годах они приобрели две квартиры в одном из престижных районов Тбилиси, две квартиры в Батуми и три гаража, а также земельный участок в Ланчхути. Таким образом, им удалось легализовать около миллиона лари (порядка 370 тысяч долларов). Имущество обвиняемых на данном этапе арестовано, после планируется его конфискация в пользу государства.Уголовное преследование в отношении фигурантов возбуждено по факту легализации незаконных доходов, совершенной группой лиц, с целью получения особо крупной суммы доходов. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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