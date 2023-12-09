https://sputnik-georgia.ru/20231209/verkhniy-lars-segodnya-doroga-dlya-bolshegruzov-otkryta-284840277.html

"Верхний Ларс" сегодня: ограничения для большегрузов сняты

"Верхний Ларс" сегодня: ограничения для большегрузов сняты

Ограничения действовали из-за снегопада и гололеда 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в результате очистительных работ открыто для автомобилей с прицепом и полуприцепом. Национальное агентство охраны окружающей среды сообщает, что движение на участке Гудаури-Коби будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинные тоннели. Движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях будет осуществляться в одностороннем порядке. Движение будет осуществляться под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, верхний ларс, национальное агентство охраны окружающей среды, армения, мцхета-степанцминда-ларс