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Весна в декабре: в Тбилиси тепло не по-зимнему – фото

Весна в декабре: в Тбилиси тепло не по-зимнему – фото

В Тбилиси погода в декабре напоминает скорее начало весны, чем зиму. Иногда даже днем так тепло на солнце, что люди ходят без курток 09.12.2023, Sputnik Грузия

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Необычно теплым выдался в 2023 году не только ноябрь, но и декабрь. Если погода солнечная и безветренная, температура днем может вполне подняться до 20 градусов тепла. Но даже и в дождливые дни на улице не так холодно, как могло бы быть.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, общество, тбилиси, погода, туристические достопримечательности, туризм в грузии, фото