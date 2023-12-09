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https://sputnik-georgia.ru/20231209/vesna-v-dekabre-v-tbilisi-teplo-ne-po-zimnemu---foto-284848030.html
Весна в декабре: в Тбилиси тепло не по-зимнему – фото
Весна в декабре: в Тбилиси тепло не по-зимнему – фото
В Тбилиси погода в декабре напоминает скорее начало весны, чем зиму. Иногда даже днем так тепло на солнце, что люди ходят без курток 09.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-09T22:45+0400
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Необычно теплым выдался в 2023 году не только ноябрь, но и декабрь. Если погода солнечная и безветренная, температура днем может вполне подняться до 20 градусов тепла. Но даже и в дождливые дни на улице не так холодно, как могло бы быть.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, общество, тбилиси, погода, туристические достопримечательности, туризм в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, общество, тбилиси, погода, туристические достопримечательности, туризм в грузии, фото

Весна в декабре: в Тбилиси тепло не по-зимнему – фото

22:45 09.12.2023 (обновлено: 23:28 09.12.2023)
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В Тбилиси погода в декабре напоминает скорее начало весны, чем зиму. Иногда даже днем так тепло на солнце, что люди ходят без курток
Необычно теплым выдался в 2023 году не только ноябрь, но и декабрь. Если погода солнечная и безветренная, температура днем может вполне подняться до 20 градусов тепла. Но даже и в дождливые дни на улице не так холодно, как могло бы быть.
© photo: Sputnik / Stringer

Туристы, которых и осенью в Тбилиси теперь немало, тоже радуются теплой погоде.

Туристы, которых и осенью в Тбилиси теперь немало, тоже радуются теплой погоде. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Туристы, которых и осенью в Тбилиси теперь немало, тоже радуются теплой погоде.

© photo: Sputnik / Stringer

Декабрь на дворе, а кафе и рестораны продолжают работать под открытым небом.

Декабрь на дворе, а кафе и рестораны продолжают работать под открытым небом. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Декабрь на дворе, а кафе и рестораны продолжают работать под открытым небом.

© photo: Sputnik / Stringer

На улицах в центре города продаются прохладительные напитки и соки.

На улицах в центре города продаются прохладительные напитки и соки. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

На улицах в центре города продаются прохладительные напитки и соки.

© photo: Sputnik / Stringer

А также различные ягоды и фрукты.

А также различные ягоды и фрукты. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

А также различные ягоды и фрукты.

© photo: Sputnik / Stringer

Повсюду в старых районах города можно встретить гостей Тбилиси, которые осматривают столицу страны.

Повсюду в старых районах города можно встретить гостей Тбилиси, которые осматривают столицу страны. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Повсюду в старых районах города можно встретить гостей Тбилиси, которые осматривают столицу страны.

© photo: Sputnik / Stringer

Рестораны хоть и не забиты до отказа, но активно приглашают проходящих мимо людей.

Рестораны хоть и не забиты до отказа, но активно приглашают проходящих мимо людей. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Рестораны хоть и не забиты до отказа, но активно приглашают проходящих мимо людей.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди днем ходят без курток, если солнечная погода. Некоторые даже одевают майки и сорочки с коротким рукавом.

Люди днем ходят без курток, если солнечная погода. Некоторые даже одевают майки и сорочки с коротким рукавом. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Люди днем ходят без курток, если солнечная погода. Некоторые даже одевают майки и сорочки с коротким рукавом.

© photo: Sputnik / Stringer

И долго ли еще продлится теплая погода? Вопрос адресован знаменитой статуе, тбилисскому дворнику.

И долго ли еще продлится теплая погода? Вопрос адресован знаменитой статуе, тбилисскому дворнику. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

И долго ли еще продлится теплая погода? Вопрос адресован знаменитой статуе, тбилисскому дворнику.

© photo: Sputnik / Stringer

Множество людей на улицах днем – они стараются не упустить возможность прогуляться при хорошей погоде.

Множество людей на улицах днем – они стараются не упустить возможность прогуляться при хорошей погоде. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

Множество людей на улицах днем – они стараются не упустить возможность прогуляться при хорошей погоде.

© photo: Sputnik / Stringer

Смотришь вокруг, и как будто весна, разве что деревья выдают осень.

Смотришь вокруг, и как будто весна, разве что деревья выдают осень. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Смотришь вокруг, и как будто весна, разве что деревья выдают осень.

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, прошедший ноябрь, по мнению специалистов, был одним из самых теплых за всю историю.

Кстати, прошедший ноябрь, по мнению специалистов, был одним из самых теплых за всю историю. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, прошедший ноябрь, по мнению специалистов, был одним из самых теплых за всю историю.

© photo: Sputnik / Stringer

На память о теплых зимних днях останется и множество фотографий.

На память о теплых зимних днях останется и множество фотографий. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

На память о теплых зимних днях останется и множество фотографий.

© photo: Sputnik / Stringer

Также теплой погоде радуются торговцы на знаменитой тбилисской барахолке у Сухого моста.

Также теплой погоде радуются торговцы на знаменитой тбилисской барахолке у Сухого моста. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

Также теплой погоде радуются торговцы на знаменитой тбилисской барахолке у Сухого моста.

© photo: Sputnik / Stringer

Возможно, и январь порадует жителей и гостей города теплой погодой? Вполне возможно.

Возможно, и январь порадует жителей и гостей города теплой погодой? Вполне возможно. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Возможно, и январь порадует жителей и гостей города теплой погодой? Вполне возможно.

© photo: Sputnik / Stringer

Процветает в эти дни и торговля цветами. Хоть днем людей тут в цветочных рядах на площади Орбелиани не так много, заметно больше их становится в вечернее время.

Процветает в эти дни и торговля цветами. Хоть днем людей тут в цветочных рядах на площади Орбелиани не так много, заметно больше их становится в вечернее время. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

Процветает в эти дни и торговля цветами. Хоть днем людей тут в цветочных рядах на площади Орбелиани не так много, заметно больше их становится в вечернее время.

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