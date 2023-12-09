Весна в декабре: в Тбилиси тепло не по-зимнему – фото
Туристы, которых и осенью в Тбилиси теперь немало, тоже радуются теплой погоде.
Туристы, которых и осенью в Тбилиси теперь немало, тоже радуются теплой погоде.
Декабрь на дворе, а кафе и рестораны продолжают работать под открытым небом.
Декабрь на дворе, а кафе и рестораны продолжают работать под открытым небом.
На улицах в центре города продаются прохладительные напитки и соки.
На улицах в центре города продаются прохладительные напитки и соки.
А также различные ягоды и фрукты.
А также различные ягоды и фрукты.
Повсюду в старых районах города можно встретить гостей Тбилиси, которые осматривают столицу страны.
Повсюду в старых районах города можно встретить гостей Тбилиси, которые осматривают столицу страны.
Рестораны хоть и не забиты до отказа, но активно приглашают проходящих мимо людей.
Рестораны хоть и не забиты до отказа, но активно приглашают проходящих мимо людей.
Люди днем ходят без курток, если солнечная погода. Некоторые даже одевают майки и сорочки с коротким рукавом.
Люди днем ходят без курток, если солнечная погода. Некоторые даже одевают майки и сорочки с коротким рукавом.
И долго ли еще продлится теплая погода? Вопрос адресован знаменитой статуе, тбилисскому дворнику.
И долго ли еще продлится теплая погода? Вопрос адресован знаменитой статуе, тбилисскому дворнику.
Множество людей на улицах днем – они стараются не упустить возможность прогуляться при хорошей погоде.
Множество людей на улицах днем – они стараются не упустить возможность прогуляться при хорошей погоде.
Смотришь вокруг, и как будто весна, разве что деревья выдают осень.
Смотришь вокруг, и как будто весна, разве что деревья выдают осень.
Кстати, прошедший ноябрь, по мнению специалистов, был одним из самых теплых за всю историю.
Кстати, прошедший ноябрь, по мнению специалистов, был одним из самых теплых за всю историю.
На память о теплых зимних днях останется и множество фотографий.
На память о теплых зимних днях останется и множество фотографий.
Также теплой погоде радуются торговцы на знаменитой тбилисской барахолке у Сухого моста.
Также теплой погоде радуются торговцы на знаменитой тбилисской барахолке у Сухого моста.
Возможно, и январь порадует жителей и гостей города теплой погодой? Вполне возможно.
Возможно, и январь порадует жителей и гостей города теплой погодой? Вполне возможно.
Процветает в эти дни и торговля цветами. Хоть днем людей тут в цветочных рядах на площади Орбелиани не так много, заметно больше их становится в вечернее время.
Процветает в эти дни и торговля цветами. Хоть днем людей тут в цветочных рядах на площади Орбелиани не так много, заметно больше их становится в вечернее время.