https://sputnik-georgia.ru/20231209/volodin-pozdravil-rossiyu-segodnya-s-yubileem-284832689.html

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Володин поздравил "Россию сегодня" с юбилеем

Володин отметил, что коллектив МИА "Россия сегодня" "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу" 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T14:00+0400

2023-12-09T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил коллектив "России сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселёва с 10-летием медиагруппы."Россия сегодня" объективно освещает события, происходящие в нашей стране и за ее пределами. Опираясь на лучшие стандарты новостной журналистики, используя новые форматы и современные технологии, вносит вклад в развитие СМИ", – говорится в поздравительной телеграмме спикера Госдумы.Володин пожелал успехов коллективу медиагруппы, отметив, что его "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. "Россия сегодня" – крупнейший российский производитель информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

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