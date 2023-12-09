https://sputnik-georgia.ru/20231209/vse-servisy-minzdrava-v-odnom-prostranstve--v-tbilisi-otkrylsya-novyy-tsentr-284751078.html

Все сервисы Минздрава в одном пространстве – в Тбилиси открылся новый центр

Все сервисы Минздрава в одном пространстве – в Тбилиси открылся новый центр

Граждане смогут получить в одном пространстве полноценный сервис в направлении соцобслуживания 09.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-09T14:31+0400

2023-12-09T14:31+0400

2023-12-09T14:31+0400

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здравоохранение

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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Граждане Грузии отныне могут пользоваться сервисами здравоохранения и социального обслуживания по принципу одного окна – в Тбилиси открылся новый Центр обслуживания Минздрава страны, сообщила пресс-служба ведомства. В центре граждане смогут получить в одном пространстве полноценный сервис в направлении соцобслуживания, содействия трудоустройству. Здесь также можно получить сервисы национальных агентств здравоохранения. Граждане также могут получить необходимые услуги по вопросам госопеки и другим социальным направлениям.Новый центр уже осмотрели министр здравоохранения Зураб Азарашвили и его заместитель Тамар Баркалая. По словам Азарашвили, всего в Грузии планируется открыть 15 подобных центров обслуживания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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