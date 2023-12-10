Мисс Венесуэла-2023, обнаженные активисты и милый детеныш выдры – лучшие фото недели

Женщина сидит возле дома на фоне извержения вулкана в Индонезии.
Женщина сидит возле дома на фоне извержения вулкана в Индонезии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби.
Пуск иранской ракеты с капсулой, перевозящей животных.
Пуск иранской ракеты с капсулой, перевозящей животных.
Мужчина-беженец несет ребенка с пляжа к своим палаткам в паромном порту Балохан на острове Сабанг в Индонезии.
Мужчина-беженец несет ребенка с пляжа к своим палаткам в паромном порту Балохан на острове Сабанг в Индонезии.
Певица Рита Ора позирует на церемонии вручения премии British Fashion Awards в Лондоне.
Певица Рита Ора позирует на церемонии вручения премии British Fashion Awards в Лондоне.
Молнии во время грозы над портовым городом Батрун в Ливане.
Молнии во время грозы над портовым городом Батрун в Ливане.
Военные учения "Интеграция 1" на полигоне Удари в Кувейте.
Военные учения "Интеграция 1" на полигоне Удари в Кувейте.
Детеныш морской выдры, спасенный с Аляски, вылезает из своего вольера.
Детеныш морской выдры, спасенный с Аляски, вылезает из своего вольера.
Участница конкурса красоты "Мисс Венесуэла-2023" Илеана Маркес в купальнике.
Участница конкурса красоты "Мисс Венесуэла-2023" Илеана Маркес в купальнике.
Рождественская ярмарка в районе Хуанпу в Шанхае.
Рождественская ярмарка в районе Хуанпу в Шанхае.
Женщина вместе со своими вещами идет по затопленной улице после проливных дождей в Индии.
Женщина вместе со своими вещами идет по затопленной улице после проливных дождей в Индии.
Обнаженные активисты принимают участие в демонстрации против торговли мехом в Барселоне.
Обнаженные активисты принимают участие в демонстрации против торговли мехом в Барселоне.
Танцовщицы обнимаются за кулисами во время постановки "Щелкунчика" в Кении.
Танцовщицы обнимаются за кулисами во время постановки "Щелкунчика" в Кении.
Обломки самолета Douglas DC-6, превращенного в отель в Сан-Хиле в Колумбии.
Обломки самолета Douglas DC-6, превращенного в отель в Сан-Хиле в Колумбии.
Рабочий на участке берлинского диагонального туннеля линии электропередачи Берлинской подстанции Фридрихсхайн.
Рабочий на участке берлинского диагонального туннеля линии электропередачи Берлинской подстанции Фридрихсхайн.
Отдыхающие играют с надувными пончиками в аквапарке Эфиопии.
Отдыхающие играют с надувными пончиками в аквапарке Эфиопии.