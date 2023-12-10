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Мисс Венесуэла-2023, обнаженные активисты и милый детеныш выдры – лучшие фото недели
Мисс Венесуэла-2023, обнаженные активисты и милый детеныш выдры – лучшие фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 10.12.2023, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Мисс Венесуэла-2023, обнаженные активисты и милый детеныш выдры – лучшие фото недели

11:10 10.12.2023 (обновлено: 09:44 11.12.2023)
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НовостиTelegram
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AP Photo / Ardhy Fernando

Женщина сидит возле дома на фоне извержения вулкана в Индонезии.

Женщина сидит возле дома на фоне извержения вулкана в Индонезии. - Sputnik Грузия
1/16
© AP Photo / Ardhy Fernando

Женщина сидит возле дома на фоне извержения вулкана в Индонезии.

© photo: Sputnik / Sergei Savostyanov/Pool / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби.

Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби. - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik / Sergei Savostyanov/Pool
/
Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на церемонии официальной встречи во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби.

© AP Photo / Iranian Defense Ministry

Пуск иранской ракеты с капсулой, перевозящей животных.

Пуск иранской ракеты с капсулой, перевозящей животных. - Sputnik Грузия
3/16
© AP Photo / Iranian Defense Ministry

Пуск иранской ракеты с капсулой, перевозящей животных.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Мужчина-беженец несет ребенка с пляжа к своим палаткам в паромном порту Балохан на острове Сабанг в Индонезии.

Мужчина-беженец несет ребенка с пляжа к своим палаткам в паромном порту Балохан на острове Сабанг в Индонезии. - Sputnik Грузия
4/16
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Мужчина-беженец несет ребенка с пляжа к своим палаткам в паромном порту Балохан на острове Сабанг в Индонезии.

© AP Photo / Vianney Le Caer

Певица Рита Ора позирует на церемонии вручения премии British Fashion Awards в Лондоне.

Певица Рита Ора позирует на церемонии вручения премии British Fashion Awards в Лондоне. - Sputnik Грузия
5/16
© AP Photo / Vianney Le Caer

Певица Рита Ора позирует на церемонии вручения премии British Fashion Awards в Лондоне.

© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub

Молнии во время грозы над портовым городом Батрун в Ливане.

Молнии во время грозы над портовым городом Батрун в Ливане. - Sputnik Грузия
6/16
© AFP 2023 / Ibrahim Chalhoub

Молнии во время грозы над портовым городом Батрун в Ливане.

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Военные учения "Интеграция 1" на полигоне Удари в Кувейте.

Военные учения &quot;Интеграция 1&quot; на полигоне Удари в Кувейте. - Sputnik Грузия
7/16
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Военные учения "Интеграция 1" на полигоне Удари в Кувейте.

© AP Photo / Erin Hooley

Детеныш морской выдры, спасенный с Аляски, вылезает из своего вольера.

Детеныш морской выдры, спасенный с Аляски, вылезает из своего вольера. - Sputnik Грузия
8/16
© AP Photo / Erin Hooley

Детеныш морской выдры, спасенный с Аляски, вылезает из своего вольера.

© AFP 2023 / Federico Parra

Участница конкурса красоты "Мисс Венесуэла-2023" Илеана Маркес в купальнике.

Участница конкурса красоты &quot;Мисс Венесуэла-2023&quot; Илеана Маркес в купальнике. - Sputnik Грузия
9/16
© AFP 2023 / Federico Parra

Участница конкурса красоты "Мисс Венесуэла-2023" Илеана Маркес в купальнике.

© AFP 2023 / Hector Retamal

Рождественская ярмарка в районе Хуанпу в Шанхае.

Рождественская ярмарка в районе Хуанпу в Шанхае. - Sputnik Грузия
10/16
© AFP 2023 / Hector Retamal

Рождественская ярмарка в районе Хуанпу в Шанхае.

© AFP 2023

Женщина вместе со своими вещами идет по затопленной улице после проливных дождей в Индии.

Женщина вместе со своими вещами идет по затопленной улице после проливных дождей в Индии. - Sputnik Грузия
11/16
© AFP 2023

Женщина вместе со своими вещами идет по затопленной улице после проливных дождей в Индии.

© AFP 2023 / Pau Barrena

Обнаженные активисты принимают участие в демонстрации против торговли мехом в Барселоне.

Обнаженные активисты принимают участие в демонстрации против торговли мехом в Барселоне. - Sputnik Грузия
12/16
© AFP 2023 / Pau Barrena

Обнаженные активисты принимают участие в демонстрации против торговли мехом в Барселоне.

© AFP 2023 / Luis Tato

Танцовщицы обнимаются за кулисами во время постановки "Щелкунчика" в Кении.

Танцовщицы обнимаются за кулисами во время постановки &quot;Щелкунчика&quot; в Кении. - Sputnik Грузия
13/16
© AFP 2023 / Luis Tato

Танцовщицы обнимаются за кулисами во время постановки "Щелкунчика" в Кении.

© AFP 2023 / Juan Barreto

Обломки самолета Douglas DC-6, превращенного в отель в Сан-Хиле в Колумбии.

Обломки самолета Douglas DC-6, превращенного в отель в Сан-Хиле в Колумбии. - Sputnik Грузия
14/16
© AFP 2023 / Juan Barreto

Обломки самолета Douglas DC-6, превращенного в отель в Сан-Хиле в Колумбии.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Рабочий на участке берлинского диагонального туннеля линии электропередачи Берлинской подстанции Фридрихсхайн.

Рабочий на участке берлинского диагонального туннеля линии электропередачи Берлинской подстанции Фридрихсхайн. - Sputnik Грузия
15/16
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

Рабочий на участке берлинского диагонального туннеля линии электропередачи Берлинской подстанции Фридрихсхайн.

© AFP 2023 / Michele Spatari

Отдыхающие играют с надувными пончиками в аквапарке Эфиопии.

Отдыхающие играют с надувными пончиками в аквапарке Эфиопии. - Sputnik Грузия
16/16
© AFP 2023 / Michele Spatari

Отдыхающие играют с надувными пончиками в аквапарке Эфиопии.

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