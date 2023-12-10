https://sputnik-georgia.ru/20231210/georgian-airways-sovershila-pervyy-reys-v-sank-peterburg-284854035.html

Georgian Airways совершила первый рейс в Санкт-Петербург

Georgian Airways совершила первый рейс в Санкт-Петербург

Рейсы из аэропорта "Пулково" в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T18:22+0400

2023-12-10T18:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению рейсов по маршруту Тбилиси - Санкт-Петербург - Тбилиси, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "Авиакомпания Georgian Airways сегодня приступила к выполнению рейсов по маршруту Тбилиси - Санкт-Петербург - Тбилиси", – говорится в сообщении.Рейсы из аэропорта "Пулково" в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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