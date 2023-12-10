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Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к участникам Дохийского форума - видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к участникам Дохийского форума - видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за определенных "обстоятельств" не смог лично посетить Дохийский форум. 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T18:30+0400
2023-12-10T18:30+0400
2023-12-10T22:37+0400
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"Спасибо большое за приглашение. Действительно, я планировал быть с вами сегодня, но жизнь полна обстоятельств, спасибо за понимание моих обстоятельств", - сказал Лавров, выступая в онлайн-формате перед участниками конференции.Министр отметил, что у него не было возможности посмотреть предыдущие сессии форума. "Но я предполагаю, что вы обсуждали многополярный мир, который появляется после 500-летнего доминирования Запада", - сказал глава МИД РФ.
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видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, доха, видео
видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, доха, видео
Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к участникам Дохийского форума - видео
18:30 10.12.2023 (обновлено: 22:37 10.12.2023)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за определенных "обстоятельств" не смог лично посетить Дохийский форум.
"Спасибо большое за приглашение. Действительно, я планировал быть с вами сегодня, но жизнь полна обстоятельств, спасибо за понимание моих обстоятельств", - сказал Лавров, выступая в онлайн-формате перед участниками конференции.
Министр отметил, что у него не было возможности посмотреть предыдущие сессии форума. "Но я предполагаю, что вы обсуждали многополярный мир, который появляется после 500-летнего доминирования Запада", - сказал глава МИД РФ.