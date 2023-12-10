Какое грузинское вино выбрать?
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду. Грузинское вино
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Грузия – родина фантастических вин, вкус и свойства которых зависят не только от сорта и место произрастания винограда, но и от технологии производства
Грузинские вина, традиция изготовления которых насчитывает восемь тысяч лет, являются национальной гордостью страны и прекрасно сочетаются с местной кухней, славящейся своей древней историей.
Грузия предлагает вина на любой вкус – сухие, полусухие, полусладкие или десертные, однако какое из них выбрать для того или иного грузинского блюда или в подарок, читайте в Sputnik Грузия.
Какое грузинское вино выбрать?
Одна из гастрономических аксиом гласит – "красное вино к мясу, а белое к рыбе", однако не все так однозначно, когда речь заходит о грузинском вине и национальной кухне.
Правильно подобранное грузинское вино дополняет и подчеркивает вкус национальных блюд, раскрывая их вкусовые особенности. Так же важна температура подачи вина, сильно влияющая на вкус и аромат напитка.
Сухое красное "Саперави" гастрономически сочетается почти со всеми грузинскими блюдами, в том числе и жирными. Терпкое, вязкое вино, с обволакивающим послевкусием, охлажденное до 18-20 градусов, идеально подходит к шашлыку из свинины или баранины, чакапули, чанахи, сациви, плову, а также к сырам, соленьям, зелени и традиционной грузинской закуске пхали.
Фестиваль грузинского вина и кулинарии
Сухое красное "Мукузани", охлажденное до 16-18 градусов, можно выбрать к шашлыку, овечьему сыру и зелени. Немного терпкий и вяжущий вкус "Мукузани" прекрасно сочетается и с различными острыми грузинскими блюдами.
Красное полусухое "Пиросмани", которое охлаждают до 12-14 градусов, дополнит мясные блюда, в том числе и традиционный шашлык. Грузинское вино, обладающее гармоничным вкусом и приятной терпкостью, хорошо сочетается с десертами и фруктами.
Полусладкое красное "Киндзмараули", обладающее бархатисто-терпким гармоничным вкусом, рекомендуют выбрать к мясным блюдам, сырам, орехам, фруктам и десертам. Вино охлаждают до 10-12 градусов, чтобы выделить фруктовую свежесть напитка.
Полусладкая "Хванчкара", охлажденная до 12-14 градусов, станет изумительным дополнением к дичи, овощам, орехам, а также сырам. Изысканное красное вино, обладающее самобытным ароматом и бархатным вкусом, выбирают и в качестве аперитива. Десертное вино прекрасно гармонирует с фруктами и десертами.
Бутылка Хванчкары
Красную полусладкую "Алазанскую долину", охлажденную до 10-12 градусов, выбирают к мясным блюдам и десертам. Из красной "Алазанской долины" готовят горячий пунш или глинтвейн. Подходит грузинское вино и как аперитив.
А вот к мягким сырам, десертам и орехам лучше выбрать полусладкое "Ахашени", охлажденное до 12-14 градусов.
Красное "Усахелаури", имеющее мягкий и бархатный вкус, выбирают к мясным закускам, выдержанным сырам и копченым деликатесам. Полусладкое грузинское вино, охлажденное до 16-18 градусов, превосходно сочетается с легкими десертами, свежими фруктами и мороженым.
Белую полусладкую "Алазанскую долину", охлажденную до 10-12 градусов, лучше выбрать к курице, кролику, сырам, салатам, рыбе и морепродуктам. Вино также рекомендовано с фруктами.
К молодым сухим грузинским винам, таким как "Мцване", "Ркацители" или "Хихви", лучше подавать легкие блюда из птицы или дичи. Вина, охлажденные до 8-10 градусов, прекрасно сочетаются с шашлыком и со всеми традиционными грузинскими сырами.
© photo: Sputnik / StringerГрузинское вино на выставке
Грузинское вино на выставке
© photo: Sputnik / Stringer
"Цинандали" – сухое белое вино, охлажденное до 8-10 градусов, выбирают к мясным, рыбным и овощным блюдам. Рекомендовано это грузинское вино, обладающее богатым плодовым букетом и мягким тонким вкусом, и в качестве аперитива.
Белое полусладкое "Твиши", имеющий легкий и гармоничный вкус, специалисты рекомендуют выбрать к фруктам и десертам.
Белое сухое "Киси", охлажденное до 8-10 градусов, выбирают к шашлыку из телятины, сырным ассорти и блюдам из морепродуктов.
Розовые вина, такие как сухое "Саперави" и полусухое "Пиросмани", прекрасно дополняют рыбные блюда, холодные закуски и салаты.
Грузия – родина вина
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет – грузинские вина неповторимы благодаря особой климатической зоне, разнообразию сортов винограда и уникальным технологиям производства.
В Грузии выращивают более 500 сортов винограда, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики, а грузинские виноделы, сочетая их, создают неповторимые вина.
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
Дни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
© photo: Sputnik / Stringer
Самые известные красные сорта винограда: Саперави, Александроули, Муджуретули, Оджалеши, Аладастури и Усахелаури. А самые известны сорта белого винограда: Ркацители, Горули Мцване, Киси Цоликаури, Чинури и Цицка.
На сегодняшний день насчитывается пять основных винодельческих зон: Кахети, Рача-Лечхуми, Имерети, Картли и зона черноморского побережья, охватывающая три региона – Гурию, Аджарию и Самегрело.
Традиционная технология производства вина в квеври (глиняные кувшины, зарытые в землю), позволяющая сохранить свежесть вина и подчеркнуть его аромат и вкус, используется уже более шести тысяч лет. А с 2013 года этот метод является памятником культурного наследия ЮНЕСКО.
© photo: Sputnik / StringerКувшин для вина квеври
Кувшин для вина квеври
© photo: Sputnik / Stringer
При изготовлении вина по кахетинской технологии, виноград давят вместе с косточками и веточками, и оставляют всю массу бродить на 3-4 месяца. Полученный продукт затем фильтруют. По этой технологии производят следующие грузинские вина: "Саперави", "Музукани", "Ркацители", "Тибаани", "Самеба", "Кахети" и "Шуамта".
Имеретинская технология отличается от кахетинской тем, что виноград давят вместе с косточками и веточками, затем, удалив веточки, оставляют массу для брожения. Это делает вино менее танинным и во вкусе нет специфической горчинки. К таким винам относятся "Цицка", "Дими", "Тбилисури" и "Свири".
Рача-Лечхумский метод, по сути, тот же имеретинский, но адаптирован под более прохладный климат этого края. По этой технологии производят "Хванчкару", "Оджалеши", "Пиросмани" и "Твиши".
Производят грузинские вина и по европейской технологии, когда виноградный сок отделяют от веток и косточек. Среди них такие известные грузинские вина, как "Цинандали", "Манави", "Напареули" и "Гурджаани".
Как выбрать вино в подарок
В Грузии, где домашнее виноделие распространено наравне с промышленным, много марок достойного вина, поэтому выбирая грузинское вино в подарок, лучше ориентироваться на винодельческую зону и технологии производства, а не на имя производителя.
Сказать однозначно, какое грузинское вино выбрать в подарок, сложно, так как нужно исходить из предпочтений и вкусов получателя.
Одно из самых популярных и любимых столовых красных вин в Грузии – сухое "Саперави", которое производят практически все грузинские винодельни из одноименного сорта винограда, разводимого в регионах Кахети и Имерети. В фабричных условиях производство "Саперави", во вкусе которого ощущаются нотки вишни, оттенки граната, черной смородины и чернослива, началось в 1886 году.
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
Дни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
© photo: Sputnik / Stringer
"Мукузани" – одно из самых старинных грузинских вин, производимых в Грузии, которое по достоинству оценят поклонники сухих красных вин. Первая бутылка Мукузани появилась на свет в 1888 году. "Мукузани" изготавливают из сорта винограда Саперави, выращиваемого в Гурджаанском районе села Мукузани региона Кахети. Вино, которое выдерживают минимум три года в дубовых бочках, имеет мягкий привкус дуба и сушеной вишни.
Для любителей красных полусладких вин в подарок лучше выбрать "Киндзмараули", во вкусе которого преобладают легкие тона черешни и ежевики. Самое популярное грузинское вино за рубежом выпускается с 1942 года – его производят из сорта винограда Саперави, который растет в Кахетии, микрозоне Киндзмараули Кварельского района.
Красное полусладкое "Ахашени" готовят также из винограда Саперави, который выращивает в одноименном селе Гурджаанского района (Кахети). Выпускается с 1958 года и до сих пор остается очень популярным. Аромат у напитка утонченный, наполненный оттенками вишни, ежевики и десертных специй.
© photo: Sputnik / StringerПервая выставка продукции, изготовленной женщинами. Грузинское вино
Первая выставка продукции, изготовленной женщинами. Грузинское вино
© photo: Sputnik / Stringer
"Хванчкара" – гордость грузинских виноделов и любимое вино Иосифа Сталина. Красное полусладкое вино изготавливают из виноградных сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращиваемых в Амбролаурском районе региона Рача. У "Хванчкары" бархатный вкус с нотками розы, фиалки, малины и красных ягод.
"Усахелаури" – среди грузинских вин считается редким и эксклюзивным. Красное полусладкое вино производят с 1934 года в крайне ограниченных количествах из одноименного сорта винограда. На сегодняшний день этот аборигенный сорт – один из самых старых в Грузии, выращивают только в Цагерском районе. Вкус мягкий, с ощутимыми фруктовыми нотами и пряностями на финише.
"Алазанскую Долину" производят из винограда "Саперави", "Оджалеши", "Александроули" и других красных сортов винограда, выращиваемых в Западной и Восточной Грузии. Красное полусладкое вино, обладающее приятным ароматом, с тонами сухофруктов, ягод и фруктовых варений, со сбалансированной кислотностью. выпускают с 1977 года.
Белую "Алазанскую Долину" производят из винограда сорта "Ркацители", который выращивают в Кахетинском регионе. Вкус полусладкого вина отличается нежными ароматами дыни и айвы.
© photo: Sputnik / StringerДни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
Дни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду
© photo: Sputnik / Stringer
"Цинандали", выдержанное в дубовых бочках в течение трех лет, имеет легкий терпкий вкус. Изготавливают белое сухое вино из винограда сортов Мцване и Ркацители, выращиваемых в микрозоне Цинандали региона Кахети. Вкус вина, включающий фруктово-ягодные оттенки, стали выпускать с 1866 года.
Белое полусладкое "Твиши" производят с 1952 года из виноградного сорта Цоликоури, который выращивают в Цагерском и Цхалтубском районах Грузии (регион Имерети). Вино имеет нежный, пикантный вкус.
"Киси" производят из одноименного автохтонного сорта винограда, выращенного в регионе Кахети. В букете белого сухого вина преобладают ароматы грейпфрута, ананаса и желтой дыни. Имеет долгое послевкусие фруктов и свежести.
"Хихви" – белое сухое вино, производят с 1924 года из редкого грузинского сорта винограда "Хихви", выращенного в Карденахском районе (регион Кахети). Вино характеризуется богатым ароматом спелых груш и экзотических фруктов, имеет нежную кислотность.
Материал подготовлен на основе открытых источников