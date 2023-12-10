https://sputnik-georgia.ru/20231210/kakoe-gruzinskoe-vino-vybrat-284778782.html

Какое грузинское вино выбрать?

Какое грузинское вино выбрать?

Грузия – родина фантастических вин, вкус и свойства которых зависят не только от сорта и место произрастания винограда, но и от технологии производства 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T15:28+0400

2023-12-10T15:28+0400

2023-12-10T15:28+0400

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Грузинские вина, традиция изготовления которых насчитывает восемь тысяч лет, являются национальной гордостью страны и прекрасно сочетаются с местной кухней, славящейся своей древней историей. Грузия предлагает вина на любой вкус – сухие, полусухие, полусладкие или десертные, однако какое из них выбрать для того или иного грузинского блюда или в подарок, читайте в Sputnik Грузия. Какое грузинское вино выбрать? Одна из гастрономических аксиом гласит – "красное вино к мясу, а белое к рыбе", однако не все так однозначно, когда речь заходит о грузинском вине и национальной кухне. Правильно подобранное грузинское вино дополняет и подчеркивает вкус национальных блюд, раскрывая их вкусовые особенности. Так же важна температура подачи вина, сильно влияющая на вкус и аромат напитка. Сухое красное "Саперави" гастрономически сочетается почти со всеми грузинскими блюдами, в том числе и жирными. Терпкое, вязкое вино, с обволакивающим послевкусием, охлажденное до 18-20 градусов, идеально подходит к шашлыку из свинины или баранины, чакапули, чанахи, сациви, плову, а также к сырам, соленьям, зелени и традиционной грузинской закуске пхали. Сухое красное "Мукузани", охлажденное до 16-18 градусов, можно выбрать к шашлыку, овечьему сыру и зелени. Немного терпкий и вяжущий вкус "Мукузани" прекрасно сочетается и с различными острыми грузинскими блюдами. Красное полусухое "Пиросмани", которое охлаждают до 12-14 градусов, дополнит мясные блюда, в том числе и традиционный шашлык. Грузинское вино, обладающее гармоничным вкусом и приятной терпкостью, хорошо сочетается с десертами и фруктами. Полусладкое красное "Киндзмараули", обладающее бархатисто-терпким гармоничным вкусом, рекомендуют выбрать к мясным блюдам, сырам, орехам, фруктам и десертам. Вино охлаждают до 10-12 градусов, чтобы выделить фруктовую свежесть напитка. Полусладкая "Хванчкара", охлажденная до 12-14 градусов, станет изумительным дополнением к дичи, овощам, орехам, а также сырам. Изысканное красное вино, обладающее самобытным ароматом и бархатным вкусом, выбирают и в качестве аперитива. Десертное вино прекрасно гармонирует с фруктами и десертами. Красную полусладкую "Алазанскую долину", охлажденную до 10-12 градусов, выбирают к мясным блюдам и десертам. Из красной "Алазанской долины" готовят горячий пунш или глинтвейн. Подходит грузинское вино и как аперитив. А вот к мягким сырам, десертам и орехам лучше выбрать полусладкое "Ахашени", охлажденное до 12-14 градусов. Красное "Усахелаури", имеющее мягкий и бархатный вкус, выбирают к мясным закускам, выдержанным сырам и копченым деликатесам. Полусладкое грузинское вино, охлажденное до 16-18 градусов, превосходно сочетается с легкими десертами, свежими фруктами и мороженым. Белую полусладкую "Алазанскую долину", охлажденную до 10-12 градусов, лучше выбрать к курице, кролику, сырам, салатам, рыбе и морепродуктам. Вино также рекомендовано с фруктами. К молодым сухим грузинским винам, таким как "Мцване", "Ркацители" или "Хихви", лучше подавать легкие блюда из птицы или дичи. Вина, охлажденные до 8-10 градусов, прекрасно сочетаются с шашлыком и со всеми традиционными грузинскими сырами. "Цинандали" – сухое белое вино, охлажденное до 8-10 градусов, выбирают к мясным, рыбным и овощным блюдам. Рекомендовано это грузинское вино, обладающее богатым плодовым букетом и мягким тонким вкусом, и в качестве аперитива. Белое полусладкое "Твиши", имеющий легкий и гармоничный вкус, специалисты рекомендуют выбрать к фруктам и десертам. Белое сухое "Киси", охлажденное до 8-10 градусов, выбирают к шашлыку из телятины, сырным ассорти и блюдам из морепродуктов. Розовые вина, такие как сухое "Саперави" и полусухое "Пиросмани", прекрасно дополняют рыбные блюда, холодные закуски и салаты. Грузия – родина вина Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет – грузинские вина неповторимы благодаря особой климатической зоне, разнообразию сортов винограда и уникальным технологиям производства. В Грузии выращивают более 500 сортов винограда, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики, а грузинские виноделы, сочетая их, создают неповторимые вина. Самые известные красные сорта винограда: Саперави, Александроули, Муджуретули, Оджалеши, Аладастури и Усахелаури. А самые известны сорта белого винограда: Ркацители, Горули Мцване, Киси Цоликаури, Чинури и Цицка. На сегодняшний день насчитывается пять основных винодельческих зон: Кахети, Рача-Лечхуми, Имерети, Картли и зона черноморского побережья, охватывающая три региона – Гурию, Аджарию и Самегрело. Традиционная технология производства вина в квеври (глиняные кувшины, зарытые в землю), позволяющая сохранить свежесть вина и подчеркнуть его аромат и вкус, используется уже более шести тысяч лет. А с 2013 года этот метод является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. При изготовлении вина по кахетинской технологии, виноград давят вместе с косточками и веточками, и оставляют всю массу бродить на 3-4 месяца. Полученный продукт затем фильтруют. По этой технологии производят следующие грузинские вина: "Саперави", "Музукани", "Ркацители", "Тибаани", "Самеба", "Кахети" и "Шуамта". Имеретинская технология отличается от кахетинской тем, что виноград давят вместе с косточками и веточками, затем, удалив веточки, оставляют массу для брожения. Это делает вино менее танинным и во вкусе нет специфической горчинки. К таким винам относятся "Цицка", "Дими", "Тбилисури" и "Свири". Рача-Лечхумский метод, по сути, тот же имеретинский, но адаптирован под более прохладный климат этого края. По этой технологии производят "Хванчкару", "Оджалеши", "Пиросмани" и "Твиши". Производят грузинские вина и по европейской технологии, когда виноградный сок отделяют от веток и косточек. Среди них такие известные грузинские вина, как "Цинандали", "Манави", "Напареули" и "Гурджаани". Как выбрать вино в подарок В Грузии, где домашнее виноделие распространено наравне с промышленным, много марок достойного вина, поэтому выбирая грузинское вино в подарок, лучше ориентироваться на винодельческую зону и технологии производства, а не на имя производителя. Сказать однозначно, какое грузинское вино выбрать в подарок, сложно, так как нужно исходить из предпочтений и вкусов получателя. Одно из самых популярных и любимых столовых красных вин в Грузии – сухое "Саперави", которое производят практически все грузинские винодельни из одноименного сорта винограда, разводимого в регионах Кахети и Имерети. В фабричных условиях производство "Саперави", во вкусе которого ощущаются нотки вишни, оттенки граната, черной смородины и чернослива, началось в 1886 году. "Мукузани" – одно из самых старинных грузинских вин, производимых в Грузии, которое по достоинству оценят поклонники сухих красных вин. Первая бутылка Мукузани появилась на свет в 1888 году. "Мукузани" изготавливают из сорта винограда Саперави, выращиваемого в Гурджаанском районе села Мукузани региона Кахети. Вино, которое выдерживают минимум три года в дубовых бочках, имеет мягкий привкус дуба и сушеной вишни. Для любителей красных полусладких вин в подарок лучше выбрать "Киндзмараули", во вкусе которого преобладают легкие тона черешни и ежевики. Самое популярное грузинское вино за рубежом выпускается с 1942 года – его производят из сорта винограда Саперави, который растет в Кахетии, микрозоне Киндзмараули Кварельского района. Красное полусладкое "Ахашени" готовят также из винограда Саперави, который выращивает в одноименном селе Гурджаанского района (Кахети). Выпускается с 1958 года и до сих пор остается очень популярным. Аромат у напитка утонченный, наполненный оттенками вишни, ежевики и десертных специй. "Хванчкара" – гордость грузинских виноделов и любимое вино Иосифа Сталина. Красное полусладкое вино изготавливают из виноградных сортов "Александроули" и "Муджуретули", выращиваемых в Амбролаурском районе региона Рача. У "Хванчкары" бархатный вкус с нотками розы, фиалки, малины и красных ягод. "Усахелаури" – среди грузинских вин считается редким и эксклюзивным. Красное полусладкое вино производят с 1934 года в крайне ограниченных количествах из одноименного сорта винограда. На сегодняшний день этот аборигенный сорт – один из самых старых в Грузии, выращивают только в Цагерском районе. Вкус мягкий, с ощутимыми фруктовыми нотами и пряностями на финише. "Алазанскую Долину" производят из винограда "Саперави", "Оджалеши", "Александроули" и других красных сортов винограда, выращиваемых в Западной и Восточной Грузии. Красное полусладкое вино, обладающее приятным ароматом, с тонами сухофруктов, ягод и фруктовых варений, со сбалансированной кислотностью. выпускают с 1977 года. Белую "Алазанскую Долину" производят из винограда сорта "Ркацители", который выращивают в Кахетинском регионе. Вкус полусладкого вина отличается нежными ароматами дыни и айвы. "Цинандали", выдержанное в дубовых бочках в течение трех лет, имеет легкий терпкий вкус. Изготавливают белое сухое вино из винограда сортов Мцване и Ркацители, выращиваемых в микрозоне Цинандали региона Кахети. Вкус вина, включающий фруктово-ягодные оттенки, стали выпускать с 1866 года. Белое полусладкое "Твиши" производят с 1952 года из виноградного сорта Цоликоури, который выращивают в Цагерском и Цхалтубском районах Грузии (регион Имерети). Вино имеет нежный, пикантный вкус. "Киси" производят из одноименного автохтонного сорта винограда, выращенного в регионе Кахети. В букете белого сухого вина преобладают ароматы грейпфрута, ананаса и желтой дыни. Имеет долгое послевкусие фруктов и свежести. "Хихви" – белое сухое вино, производят с 1924 года из редкого грузинского сорта винограда "Хихви", выращенного в Карденахском районе (регион Кахети). Вино характеризуется богатым ароматом спелых груш и экзотических фруктов, имеет нежную кислотность. Материал подготовлен на основе открытых источников

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