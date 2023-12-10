https://sputnik-georgia.ru/20231210/oboronnaya-promyshlennost-rossii-nabiraet-oboroty---putin-284855754.html
Оборонная промышленность России набирает обороты – Путин
Оборонная промышленность России набирает обороты – Путин
Оборонная промышленность России набирает обороты, начала производить в разы больше, а "у них все иссякает". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T17:30+0400
2023-12-10T17:30+0400
2023-12-10T23:59+0400
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
оборона
министерство обороны рф
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В компании-производителе огнестрельного оружия Vista Outdoor ранее спрогнозировали мировой дефицит пороха из-за конфликта на Украине и Ближнем Востоке.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, оборона, министерство обороны рф, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, оборона, министерство обороны рф, видео
Оборонная промышленность России набирает обороты – Путин
17:30 10.12.2023 (обновлено: 23:59 10.12.2023)
Оборонная промышленность России набирает обороты, начала производить в разы больше, а "у них все иссякает". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Подробнее – в видео
В компании-производителе огнестрельного оружия Vista Outdoor ранее спрогнозировали мировой дефицит пороха из-за конфликта на Украине и Ближнем Востоке.