https://sputnik-georgia.ru/20231210/oboronnaya-promyshlennost-rossii-nabiraet-oboroty---putin-284855754.html

Оборонная промышленность России набирает обороты – Путин

Оборонная промышленность России набирает обороты – Путин

Оборонная промышленность России набирает обороты, начала производить в разы больше, а "у них все иссякает". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T17:30+0400

2023-12-10T17:30+0400

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В компании-производителе огнестрельного оружия Vista Outdoor ранее спрогнозировали мировой дефицит пороха из-за конфликта на Украине и Ближнем Востоке.

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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, оборона, министерство обороны рф, видео