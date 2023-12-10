https://sputnik-georgia.ru/20231210/podarki-k-rozhdestvu-mogut-ne-doekhat-do-evropy-iz-za-zasukhi-v-panamskom-kanale-284857161.html
Подарки к Рождеству могут не доехать до Европы из-за засухи в Панамском канале
Подарки к Рождеству могут не доехать до Европы из-за засухи в Панамском канале
Сейчас пропускная способность Панамского канала снижена, из-за этого суда с товарами к Рождеству могут опаздывать 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T22:21+0400
2023-12-10T22:21+0400
2023-12-10T23:48+0400
в мире
новости
общество
европа
панама
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23367/96/233679606_0:668:2054:1823_1920x0_80_0_0_de0ab219ee3b9960c9d03d50cead5e53.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Доставка в Европу рождественских товаров может быть задержана в связи с заторами в Панамском канале, вызванными сильной засухой, сообщило британское издание Daily Mail.Отмечается, что десятки грузовых судов с рождественскими товарами, а также новыми смартфонами iPhone, велотренажерами, телевизорами и одеждой задерживаются на недели, а проблемы с судоходством по каналу могут продлиться до нескольких месяцев.Сейчас около 80 большегрузных судов, ожидающих прохода по Панамскому каналу, задерживаются. Время в очереди составляет до двух недель, тогда как обычно ждать приходилось от восьми до десяти часов.Текущий год стал одним из самых засушливых для Панамы, в связи с этим администрация канала ограничила осадку кораблей с 50 до 43 футов, а также уменьшила его пропускную способность – до 32 судов ежедневно. В августе время ожидания прохода достигало 13 дней, сейчас сократилось до пяти.Проблемы связаны с тем, что вода в шлюзы канала поступает из озера Гатун – искусственного водоема, который является также источником воды для местного населения. Несмотря на наступление сезона дождей, в стране опасаются, что влияние океанического явления Эль-Ниньо будет продолжительным, а это может негативно сказаться на количестве осадков в Панаме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
панама
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23367/96/233679606_0:475:2054:2016_1920x0_80_0_0_8642e13e596ace2d8753645f3371a299.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество, европа, панама
в мире, новости, общество, европа, панама
Подарки к Рождеству могут не доехать до Европы из-за засухи в Панамском канале
22:21 10.12.2023 (обновлено: 23:48 10.12.2023)
Сейчас пропускная способность Панамского канала снижена, из-за этого суда с товарами к Рождеству могут опаздывать
ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Доставка в Европу рождественских товаров может быть задержана в связи с заторами в Панамском канале, вызванными сильной засухой, сообщило британское издание Daily Mail.
Отмечается, что десятки грузовых судов с рождественскими товарами, а также новыми смартфонами iPhone, велотренажерами, телевизорами и одеждой задерживаются на недели, а проблемы с судоходством по каналу могут продлиться до нескольких месяцев.
"Загруженность на канале может существенно затронуть глобальную сеть поставок. Эксперты предупреждают, что это может отразиться на Рождестве в Великобритании и в целом в Европе", – пишет газета.
Сейчас около 80 большегрузных судов, ожидающих прохода по Панамскому каналу, задерживаются. Время в очереди составляет до двух недель, тогда как обычно ждать приходилось от восьми до десяти часов.
Текущий год стал одним из самых засушливых для Панамы, в связи с этим администрация канала ограничила осадку кораблей с 50 до 43 футов, а также уменьшила его пропускную способность – до 32 судов ежедневно. В августе время ожидания прохода достигало 13 дней, сейчас сократилось до пяти.
Проблемы связаны с тем, что вода в шлюзы канала поступает из озера Гатун – искусственного водоема, который является также источником воды для местного населения. Несмотря на наступление сезона дождей, в стране опасаются, что влияние океанического явления Эль-Ниньо будет продолжительным, а это может негативно сказаться на количестве осадков в Панаме.