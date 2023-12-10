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Подарки к Рождеству могут не доехать до Европы из-за засухи в Панамском канале

Подарки к Рождеству могут не доехать до Европы из-за засухи в Панамском канале

Сейчас пропускная способность Панамского канала снижена, из-за этого суда с товарами к Рождеству могут опаздывать 10.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 дек – Sputnik. Доставка в Европу рождественских товаров может быть задержана в связи с заторами в Панамском канале, вызванными сильной засухой, сообщило британское издание Daily Mail.Отмечается, что десятки грузовых судов с рождественскими товарами, а также новыми смартфонами iPhone, велотренажерами, телевизорами и одеждой задерживаются на недели, а проблемы с судоходством по каналу могут продлиться до нескольких месяцев.Сейчас около 80 большегрузных судов, ожидающих прохода по Панамскому каналу, задерживаются. Время в очереди составляет до двух недель, тогда как обычно ждать приходилось от восьми до десяти часов.Текущий год стал одним из самых засушливых для Панамы, в связи с этим администрация канала ограничила осадку кораблей с 50 до 43 футов, а также уменьшила его пропускную способность – до 32 судов ежедневно. В августе время ожидания прохода достигало 13 дней, сейчас сократилось до пяти.Проблемы связаны с тем, что вода в шлюзы канала поступает из озера Гатун – искусственного водоема, который является также источником воды для местного населения. Несмотря на наступление сезона дождей, в стране опасаются, что влияние океанического явления Эль-Ниньо будет продолжительным, а это может негативно сказаться на количестве осадков в Панаме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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