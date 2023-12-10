https://sputnik-georgia.ru/20231210/premer-tsel-vlastey-gruzii---effektivnaya-zaschita-prav-cheloveka-premer-284853058.html
Премьер: цель властей Грузии – эффективная защита прав человека: премьер
Премьер: цель властей Грузии – эффективная защита прав человека: премьер
Сегодня исполнилось 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека 10.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-10T14:49+0400
2023-12-10T14:49+0400
2023-12-10T15:08+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
оон
права человека в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283444810_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_61051da74f0202d402b860f11a4565e4.jpg
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Цель властей Грузии – постоянно развивать механизмы, обеспечивающие эффективную защиту прав и свобод человека, говорится в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Впервые День прав человека стал праздноваться в 1950 году после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве Дня прав человека. После принятия Декларации Генеральной Ассамблеей, она была провозглашена "задачей, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства". По словам премьера, защищая общепризнанные права и свободы человека, государство укрепляет институциональную демократию, обеспечивает равное использование гражданских, политических, социальных, культурных и экономических прав, усиливает политику равенства. "В целях улучшения ситуации с правами человека, 5 сентября прошлого года правительство утвердило, а 23 марта 2023 года парламент утвердил национальную стратегию защиты прав человека. Он создает единую основу для укрепления национальной системы основных прав и свобод человека и институциональной демократии в стране", – подчеркнул премьер. По его словам, в настоящее время ведется активная работа над Национальным планом действий по защите прав человека 2024-2026 годов для реализации целей, предусмотренных стратегией. С этой целью активно проводятся встречи с привлечением государственных органов и гражданского сектора", – отметил премьер. "Благодаря совместным усилиям народа и властей партнерство между ЕС и Грузией становится крепче. Сегодня у нас уже есть конкретные осязаемые результаты, такие как соглашение об ассоциации, безвизовый режим, принятая в прошлом году европейская перспектива, а совсем недавно – достойное, разумное и мудрое решение Европейской комиссии относительно статуса кандидата", – заявил Гарибашвили. По словам главы правительства, этот путь приближает Грузию к конечной цели – полной интеграции в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283444810_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7438a6d0d91f7123723f8fe5dfb181c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, оон, права человека в грузии
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, оон, права человека в грузии
Премьер: цель властей Грузии – эффективная защита прав человека: премьер
14:49 10.12.2023 (обновлено: 15:08 10.12.2023)
Сегодня исполнилось 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека
ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Цель властей Грузии – постоянно развивать механизмы, обеспечивающие эффективную защиту прав и свобод человека, говорится в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Впервые День прав человека стал праздноваться в 1950 году после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве Дня прав человека. После принятия Декларации Генеральной Ассамблеей, она была провозглашена "задачей, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства".
"Сегодня исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. Цель наших властей – создать, и с привлечением каждой ветви власти, государственных органов и заинтересованных сторон, постоянно развивать механизмы, обеспечивающие эффективную защиту прав и свобод человека", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, защищая общепризнанные права и свободы человека, государство укрепляет институциональную демократию, обеспечивает равное использование гражданских, политических, социальных, культурных и экономических прав, усиливает политику равенства.
"В целях улучшения ситуации с правами человека, 5 сентября прошлого года правительство утвердило, а 23 марта 2023 года парламент утвердил национальную стратегию защиты прав человека. Он создает единую основу для укрепления национальной системы основных прав и свобод человека и институциональной демократии в стране", – подчеркнул премьер.
По его словам, в настоящее время ведется активная работа над Национальным планом действий по защите прав человека 2024-2026 годов для реализации целей, предусмотренных стратегией. С этой целью активно проводятся встречи с привлечением государственных органов и гражданского сектора", – отметил премьер.
Усилия по защите прав человека и укреплению демократии еще больше приближают нас к европейской семье, отметил премьер-министр.
"Благодаря совместным усилиям народа и властей партнерство между ЕС и Грузией становится крепче. Сегодня у нас уже есть конкретные осязаемые результаты, такие как соглашение об ассоциации, безвизовый режим, принятая в прошлом году европейская перспектива, а совсем недавно – достойное, разумное и мудрое решение Европейской комиссии относительно статуса кандидата", – заявил Гарибашвили.
По словам главы правительства, этот путь приближает Грузию к конечной цели – полной интеграции в Евросоюз.