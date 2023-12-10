https://sputnik-georgia.ru/20231210/premer-tsel-vlastey-gruzii---effektivnaya-zaschita-prav-cheloveka-premer-284853058.html

Премьер: цель властей Грузии – эффективная защита прав человека: премьер

Премьер: цель властей Грузии – эффективная защита прав человека: премьер

Сегодня исполнилось 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека 10.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-10T14:49+0400

2023-12-10T14:49+0400

2023-12-10T15:08+0400

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права человека в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Цель властей Грузии – постоянно развивать механизмы, обеспечивающие эффективную защиту прав и свобод человека, говорится в заявлении премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Впервые День прав человека стал праздноваться в 1950 году после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года в качестве Дня прав человека. После принятия Декларации Генеральной Ассамблеей, она была провозглашена "задачей, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства". По словам премьера, защищая общепризнанные права и свободы человека, государство укрепляет институциональную демократию, обеспечивает равное использование гражданских, политических, социальных, культурных и экономических прав, усиливает политику равенства. "В целях улучшения ситуации с правами человека, 5 сентября прошлого года правительство утвердило, а 23 марта 2023 года парламент утвердил национальную стратегию защиты прав человека. Он создает единую основу для укрепления национальной системы основных прав и свобод человека и институциональной демократии в стране", – подчеркнул премьер. По его словам, в настоящее время ведется активная работа над Национальным планом действий по защите прав человека 2024-2026 годов для реализации целей, предусмотренных стратегией. С этой целью активно проводятся встречи с привлечением государственных органов и гражданского сектора", – отметил премьер. "Благодаря совместным усилиям народа и властей партнерство между ЕС и Грузией становится крепче. Сегодня у нас уже есть конкретные осязаемые результаты, такие как соглашение об ассоциации, безвизовый режим, принятая в прошлом году европейская перспектива, а совсем недавно – достойное, разумное и мудрое решение Европейской комиссии относительно статуса кандидата", – заявил Гарибашвили. По словам главы правительства, этот путь приближает Грузию к конечной цели – полной интеграции в Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, оон, права человека в грузии